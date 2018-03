Alto Tietê busca solução para destinação de resíduos sólidos

Prefeitos do Alto Tietê ao lado do deputado estadual André do Prado (PR) se reuniram, nesta segunda-feira (5), em São Paulo, com o secretário de Estado de Meio Ambiente, Maurício Brusadin. A reunião teve como objetivo discutir o assunto da destinação dos resíduos sólidos produzidos na região.

O deputado André do Prado afirmou que o Governo do Estado precisa ser parceiro das cidades do Alto Tietê em relação à disposição final dos resíduos sólidos. Participaram do encontro o prefeito de Salesópolis, Vanderlon Gomes (PR), a prefeita de Santa Isabel, Fabia Porto (PRB), e secretários municipais. O assunto tratado na reunião, que reuniu representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), é, segundo André do Prado, complexo e que precisa ser debatido.

"Por mais que seja algo difícil e complexo, os municípios têm que debater a questão dos resíduos sólidos. Há um empenho por parte dos prefeitos e secretários por um plano ou projeto regional. O Estado tem que participar deste processo de busca por uma solução porque tem o controle das diretrizes de preservação locais", comentou.

O descarte correto dos resíduos é preocupação antiga dos municípios do Alto Tietê. Os valores para transporte até aterros autorizados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) no interior são elevados e oneram os cofres das pequenas cidades.

O prefeito Vanderlon, observou que o Condemat pede a implantação de um projeto que encontre uma forma de tratar os resíduos na região, de forma ecologicamente correta, o que poria fim às viagens para aterrar material longe da região. "Conversando com o deputado André, que nos acompanhou nesta reunião, disse que uma solução local, que não impacte nossa região, que tem predominância de área de proteção, nos ajudaria de várias formas, inclusive financeiramente", disse.

O secretário explicou que o Estado está interessado em ajudar a definir estratégias para o assunto. "É um debate constante a ser feito com os municípios até a definição do modelo ideal e que possa gerar até um retorno às cidades", avaliou.

Os representantes (secretários municipais de Meio Ambiente, Obras e Planejamento) das demais cidades do Alto Tietê também apresentaram solicitações a Brusadin.