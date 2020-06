Alto Tietê chega a 465 mortes por Covid-19; são 2.370 recuperados

O Alto Tietê registrou, nesta quarta-feira (10), 10 novos óbitos e 187 infectados em 24 horas. No total a região registra 465 vítimas fatais e 4.513 confirmados com o vírus.

Os novos casos de óbitos desta terça foram registrados em Arujá (2), Ferraz de Vasconcelos (1), Guararema (1), Itaquaquecetuba (1), Mogi das Cruzes (3), Poá (1) e Santa Isabel (1).

Já o número total de vitimas fatais estão separados entre: Arujá (28), Biritiba (6), Ferraz (63), Guararema (11), Itaquá (94), Mogi (117), Poá (40), Salesópolis (3), Santa Isabel (32) e Suzano (71).

Sobre os infectados na região, número saltou em 187 novos casos, aumento de 4,32% comparado ao levantamento de terça-feira, e chega a 4.513 pacientes positivos para a Covid-19.

O total de casos positivos está dividido entre Arujá (328), Biritiba-Mirim (53), Ferraz de Vasconcelos (514), Guararema (71), Itaquá (687), Mogi (1.391), Poá (341), Salesópolis (22), Santa Isabel (201) e Suzano (905).

Recuperados

Número de recuperados do coronavírus chegou a 2.370, aumento de 90 casos, ou 147%, comparado aos dados de terça.

Recuperados estão registrados em Arujá (239), Biritiba-Mirim (38), Ferraz (178), Guararema (33), Itaquá (275), Mogi (887), Poá (78), Salesópolis (14), Santa Isabel (147) e Suzano (481).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 15.219 possíveis infectados, onde 1.754 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 659% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de terça-feira.

Mogi lidera com 6.035 pacientes com suspeita do vírus, onde 868 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 5.974 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 2.382 pacientes monitorados na cidade, sendo que 341 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.741 pacientes com suspeita do vírus, com 81 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de terça-feira eram 1.683 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 1.960 pacientes monitorados, onde 194 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 988 casos suspeitos, onde 133 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 733 suspeitos, onde 9 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 695 pacientes suspeitos, onde 36 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 176, 394 e 115 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta, os dados apontavam para 175, 370 e 115 suspeitos.