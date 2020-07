Alto Tietê chega a 8 mil infectados pela Covid-19; taxa de recuperados está em 55%

O Alto Tietê chegou a marca de 8.013 pacientes infectados pela doença, sendo 282 novos casos nas últimas 24 horas - o maior número de casos até o momento. A taxa, porém, de recuperados está em 55%, ou seja, mais da metade dos contaminados se curou do virus. Atualmente são 4.434 recuperados e 683 mortes.

Os novos óbitos foram registrados em Ferraz (3), Itaquá (5), Mogi (2), Salesópolis (1), Suzano (8).

Condemat

Nesta semana, o Consórcio de Municípios informou que iria parar de divulgar os dados diariamente. Em decorrência dessa atitude, veículos de imprensa da região, como o DS, se uniram em uma parceria inédita.

O objetivo era apurar os mesmos dados diretamente com as prefeituras. Contudo, a atitude fez o Condemat voltar atrás, e o consórcio mantém a divulgação de dados diários.

Leia mais neste link.

Mortes

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 174 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas seis. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (40), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (78), Guararema (17), Itaquá (141), Mogi (174), Poá (58), Salesópolis (6), Santa Isabel (41) e Suzano (118).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 2.223, sendo 97 nas últimas 24 horas. E Salesópolis figura em último, com 64, tendo registrado um contaminados no último dia. Suzano teve 40 novos infectados, mas o destaque fica para Mogi, que, como citado, registrou 97 casos novos.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (638), Biritiba-Mirim (82), Ferraz de Vasconcelos (799), Guararema (160), Itaquá (1.320), Mogi (2.223), Poá (640), Salesópolis (64), Santa Isabel (427) e Suzano (1.660).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 158 nas últimas 24 horas. Mogi possui o maior índice, com 1.450, enquanto Salesópolis o menor, com 27. Em Suzano foram 5 recuperados nas últimos 24h, mas o destaque é de Mogi, com 73 novos.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (510), Biritiba-Mirim (51), Ferraz (298), Guararema (105), Itaquá (447), Mogi (1.450), Poá (169), Salesópolis (27), Santa Isabel (291) e Suzano (1.086).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 40 638 510 Biritiba 10 82 51 Ferraz 78 799 298 Guararema 17 160 105 Itaquá 141 1.320 447 Mogi 174 2.223 1.450 Poá 58 640 169 Salesópolis 6 64 27 Santa Isabel 41 427 291 Suzano 118 1.660 1.086 Total 683 8.013 4.434

Casos suspeitos