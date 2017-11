Alto Tietê compete nas Paralimpíadas Escolares 2017 com aluno de Suzano

Um aluno suzanense disputará, entre os dias 21 e 24 de novembro, as competições das Paralimpíadas Escolares 2017, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado na capital paulista. O evento reunirá mais de 900 competidores de todos os Estados. O estado de São Paulo será a maior delegação representado por 153 participantes, sendo 106 atletas e 47 membros da comissão técnica.

Este ano, os estudantes disputarão em dez modalidades: atletismo, natação, judô, bocha, goalbol, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, futebol de 5, futebol de 7 e basquetebol em cadeira de rodas. O maior evento do gênero da América Latina será realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência; da Educação; do Esportes, Lazer e Juventude e do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Os participantes são alunos com deficiência física, visual ou intelectual, com faixa etária entre 12 e 17 anos, matriculados em escolas do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares.

As Paralimpíadas Escolares já revelaram grandes nomes do esporte paralímpico do Brasil, como Lorena Spoladore, saltadora campeã mundial em Lyon-2013; Leomon Moreno, do goalball, medalhista de prata em Londres-2012 e campeão mundial na Finlândia-2014; e o velocista recordista mundial dos 200m T47, Petrúcio Ferreira.

Para a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Linamara Rizzo Battistella, as Paralimpíadas Escolares de São Paulo vão deixar um legado importante e difundir o conhecimento necessário para a prática paradesportiva no ambiente escolar.