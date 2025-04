Alto Tietê conta com 425 vagas para o Vestibular das Fatecs

A região do Alto Tietê conta com 425 vagas para o Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). As oportunidades estão divididas nas unidades de Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Os interessados podem se inscrever até o dia 6 de junho às 15 horas. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br, com uma taxa de R$ 50. A proxa será aplicada no dia 29 de junho.

A Fatec de Ferraz terá 75 vagas para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, nos períodos da manhã e da noite, e Gestão da Produção Industrial, no período noturno.

Em Itaquá, serão 175 vagas para os seguintes cursos: Gestão Comercial (manhã e noite); Gestão da Tecnologia da Informação (manhã); Gestão de Comércio Eletrônico (tarde); Gestão Empresarial (EaD); e Secretariado (manhã e noite).

A Fatec de Mogi também terá 175 vagas. Os cursos são: Agronegócio (tarde e noite); Análise e Desenvolvimento de Sistemas (tarde e noite); Gestão de Recursos Humanos (manhã); Gestão Empresarial (EaD); e Logística (manhã).

Inscrições

Para se inscrever no processo seletivo, o interessado deve preencher a ficha, o questionário socioeconômico e pagar a taxa, conforme orientações disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Vestibular.

O requisito para concorrer a uma das vagas das Fatecs, é ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio ou equivalente, desde que o candidato comprove a conclusão do curso no ato da matrícula.

Ao fazer a inscrição no processo seletivo, o candidato escolhe até dois cursos – um em primeira e outro na segunda opção - em qualquer Fatec e período. É possível realizar múltiplas inscrições, mediante o pagamento da taxa respectiva para cada uma delas.

As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet a quem deseja fazer a inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para consultar os dias e horários de atendimento.

Cronograma

Confira as principais datas do calendário do Vestibular das Fatecs para o segundo semestre de 2025:

Até 28 de abril: período para solicitar isenção e redução da taxa de inscrição;

Até 6 de junho, até as 15h: período de inscrições para o Vestibular;

25 de junho, a partir das 17h: divulgação dos locais de prova;

29 de junho, às 13h: prova do Vestibular das Fatecs

2 de julho, a partir das 15 horas: divulgação do gabarito oficial

14 de julho, a partir das 15h: publicação da classificação geral e primeira chamada para matrícula

15 a 17 de julho: matrícula da primeira chamada

22 de julho, a partir das 15h: divulgação da segunda chamada

23 e 24 de julho: matrícula da segunda chamada