Alto Tietê contabiliza 1.905 casos de dengue até dia 20, aponta Painel do Estado

O Alto Tietê registrou 1.905 casos de dengue até o último dia 20, segundo dados do Painel da Dengue divulgado pelo Governo do Estado.

Os dados, porém, divergem do que foi divulgado pelo Condemat+, que tem como base as Secretarias de Saúde. Segundo o Consórcio, são 1.708 casos de dengue até o último dia 20, uma diferença de 197 confirmados com a doença.

Entre as estratégias adotadas pelas cidades contra o avanço da dengue está a campanha de vacinação focada nas crianças com idade entre 10 e 11 anos, faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde. A aplicação das doses do imunizante ocorre nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e escolas, de acordo com as estratégias definidas por cada cidade.

Apesar da vacina representar uma importante ferramenta na luta contra a dengue, as ações de prevenção e combate ainda continuam sendo as melhores estratégias contra a doença, já que os imunizantes não têm um efeito imediato, pois dependem da resposta imunológica que se dá ao final do esquema vacinal.

Os municípios do Condemat+ têm reforçado as ações contra o Aedes aegypti através de campanhas de conscientização, visita às residências e estratégias de identificação e eliminação dos mosquitos.

No entanto, é importante lembrar que segundo estudos, 75% dos criadouros do mosquito estão presentes nas residências. Por isso, as administrações municipais pedem o apoio da população para que fique atenta à limpeza e eliminação de possíveis focos de proliferação do inseto e que autorize a visita dos agentes das Secretarias Municipais de Saúde.

A dengue causa febre, dor de cabeça e dores nas articulações, e em casos mais graves pode evoluir para morte.

Ao sentir os sintomas, a orientação é procurar um serviço de saúde.