Alto Tietê cria 77 vagas de emprego em maio; resultado é o pior do ano

O Alto Tietê criou 77 vagas com carteira assinada em maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho. Mesmo com o saldo positivo, o resultado foi o pior apresentado em 2018. O saldo de empregos é referente ao total de contratações menos o total de demissões. Em maio, a região criou 8.829 vagas e desligou 8.752 pessoas.

Em relação aos cinco primeiros meses deste ano, o mês de maio assume a última posição quanto a criação de emprego. Fevereiro apresentou o melhor resultado com saldo positivo de 1.683 postos; abril aparece em seguida quando foram criadas 1.104 vagas de trabalho; março e janeiro aparecem na terceira e quarta posição, com a geração de 734 e 552 postos de emprego formais, respectivamente.

O desempenho de maio apresentou uma queda de 93,02% em comparação ao mês anterior (abril). Quando comparado ao melhor resultado de 2018 na região, que foi em fevereiro, a queda foi de 95,42%.

Cidades

Em relação ao desempenho dos municípios do Alto Tietê, Mogi das Cruzes apresentou melhor saldo com a criação de 184 vagas. Ele é seguido por Arujá (+66) e Itaquaquecetuba (+52). Com piores resultados aparecem Poá que teve saldo de menos 208 vagas; Santa Isabel (-75); e Guararema (-30).

País

O Brasil encerrou o mês de maio com a abertura de 33.659 vagas de emprego formal. E nos cinco primeiros meses do ano, no País, o saldo é positivo em 381.166 vagas. O resultado mensal foi puxado pelo setor agropecuário (+29.302), seguido pelo setor de serviços, com a abertura de 18.577 vagas e pela construção civil (+3.181). Em contrapartida, houve fechamento de vagas no comércio (-11.919 postos) e na indústria da transformação (-6.464 postos).