Alto Tietê debate Macrotendências Mundiais até 2040

O Alto Tietê recebe a palestra “Macrotendências Mundiais até 2040” com o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), Rafael Cervone, na próxima quinta-feira, dia 11 de maio, em Mogi das Cruzes. No mês em que se comemora o Dia da Indústria (25 de maio), o evento reunirá empresários de diversos segmentos industriais, prefeitos, representantes de entidades e do poder público da Região para discutir os rumos do setor e as oportunidades geradas para os próximos anos.

A palestra traz números e perspectivas obtidas por meio de um estudo que cruzou mais de 400 bancos de dados do CIESP e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Com as informações é possível identificar as principais oportunidades geradas para o futuro, assim como planejar, investir e direcionar ações para impulsionar a produção industrial da Região, além de elaborar políticas de investimentos públicos.

Durante a palestra serão debatidos nove temas: saúde; infraestrutura; urbanização; trabalho e qualificação; alimentos; segurança; energia; perfil do consumidor; e entretenimento e turismo. “Temos um perfil industrial muito diversificado, o nosso parque industrial de outras regiões. Esta palestra é a chance para as empresas identificarem as oportunidades e as tendências para os próximos anos. A participação de entidades e do poder público é essencial para traçarmos estratégias conjuntas que promovam o desenvolvimento econômico e social da Região”, ressalta o diretor regional do CIESP Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

O evento trará informações que prometem impactar a economia e a sociedade como as projeções que indicam um avanço de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial até 2040, saindo dos atuais US$ 137 trilhões para US$ 233 trilhões. O desenvolvimento sustentável, assim como as tecnologias da 4ª Revolução Industrial também serão partes importantes do crescimento industrial nas próximas décadas.

O evento será realizado a partir das 9 horas, no auditório do Serviço Social da Indústria (Sesi) em Mogi das Cruzes, com inscrições antecipadas (informações pelo 4735-3447).

Perfil

O Alto Tietê é um dos principais polos industriais do Estado com mais de duas mil indústrias nos oito municípios de abrangência da regional do CIESP (Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano). O setor é responsável por gerar mais de 70 mil trabalhadores e 25% dos postos de emprego com carteira assinada da Região.

Serviço:

Palestra “Macrotendências Mundiais até 2040”

Data: 11 de maio

Horário: Das 9 às 12 horas

Local: Sesi Nadir Dias Figueiredo (rua Valmet, 171, Brás Cubas, Mogi das Cruzes)