Alto Tietê deve ter pelo menos 52 candidatos a deputado em 2026

O Alto Tietê deve ter pelo menos 52 candidatos a deputado estadual ou federal nas eleições gerais de 2026. A pouco mais de 1 ano do pleito, o DS buscou pelo número de candidatos na última eleição. Naquele ano, eram 33 postulantes a deputado estadual e 19 a federal, que junto com os demais candidatos, disputaram 94 cadeiras na Alesp e 513 na Câmara Federal, respectivamente.

Além da disputa por cadeiras, os candidatos da região vão disputar na próxima eleição pelo menos 1.228.434 eleitores, que é o número de votantes nas eleições de 2024.

Vale ressaltar, novamente, que esta é uma projeção feita pelo DS com base no número de candidatos nas eleições gerais de 2022, assim, o número para 2026 pode crescer ou diminuir a depender dos acordos políticos que forem realizados nesse próximo ano.

O Alto Tietê tem registrado alguns pré-candidatos. Aqueles que já estão no cargo devem se candidatar à reeleição. É o caso dos deputados estaduais André do Prado (PL) e Marcos Damásio (PL). E dos federais Marcio Alvino (PL) e Rodrigo Gambale (Podemos).

André do Prado é um dos nomes que podem trocar a Alesp pelo Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. Atual presidente da Assembleia, o deputado é cotado para ser o segundo nome na chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Além desses quatro nomes, o atual secretário de Governo e Obras de Itaquá, Marcello Barbosa (Republicanos), já está confirmado como pré-candidato, como disse o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, em evento.

Outro nome é Farofa (PL), presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Ele confirmou que estuda com o partido se vai sair candidato, mas que tem o desejo de concorrer.

E há também a pré-candidatura de Clau Camargo, primeira-dama de Arujá.

Seu marido, o prefeito Luis Camargo, confirmou durante entrevista ao DS na semana passada.

