Alto Tietê doa 1,3 mil cestas básicas por mês aos mais carentes

As cidades do Alto Tietê doam, em média, 1.346 cestas básicas por mês. Impactando cerca de 4.110 famílias, os municípios usam critérios socioeconômicos, parcerias, doações, distribuição emergencial e outros programas para auxiliar cidadãos em situação de vulnerabilidade.

Do total de 1.346 cestas doadas por mês, 240 são de Arujá, 600 de Suzano, 56 de Ferraz de Vasconcelos e 450 de Mogi das Cruzes. Guararema e Santa Isabel não informaram essa média e Itaquaquecetuba não conta com um programa específico para a entrega de cestas básicas.

MÉDIA EM SUZANO

Suzano, tendo a maior média da região, doa cerca de 600 cestas básicas por mês através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

A distribuição de alimentos para as famílias em necessidade é realizada pela Prefeitura, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Assistência e Desenvolvimento Social e de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego.

As entregas de alimentos ocorrem conforme a doação de itens ao Fundo Social, com variações na média. Além de alimentos, também são distribuídos fraldas, produtos de higiene e roupas em campanhas específicas. Só em 2025, mais de 1,2 mil famílias já foram atendidas com itens essenciais.

Mogi distribui em média 450 cestas por mês, mas o número pode variar conforme a quantidade de doações recebidas.

Segundo a pasta, o auxílio às famílias em situação de risco e vulnerabilidade social da cidade é um dos pilares do trabalho desenvolvido pelo Fundo Social do município.

Além disso, a cidade mantém 403 unidades do Cartão Alimentação, no valor de R$ 150,00, e realiza a Quitanda Social, que atende cerca de 2.500 famílias com alimentos frescos.

Em Arujá, a distribuição de cestas é feita por meio do Fundo Social Móvel, que leva os alimentos diretamente às residências após solicitação da população. São entregues cerca de 240 cestas por mês, beneficiando 235 famílias. O acesso exige cadastro no Cadastro Único (CadÚnico) e o cumprimento de um intervalo mínimo de 30 dias entre as solicitações.

Doações são feitas também por meio do Centro de Referência de Assistência

Ferraz realiza as doações por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Até abril de 2025 foram entregues mais de 227 cestas, gerando uma média mensal de aproximadamente 56 cestas básicas. O município foca em atendimentos emergenciais e não divulgou o número total de famílias beneficiadas. A entrega depende de avaliação técnica e é voltada para famílias em situação temporária de risco social.

Já em Guararema, cerca de 70 famílias são atendidas mensalmente, somando aproximadamente 1,2 toneladas de alimentos distribuídos. A cidade prioriza idosos, pessoas com deficiência e famílias com crianças. Além da ajuda alimentar, há investimento em cursos profissionalizantes para estimular a autonomia financeira dos beneficiários.

Santa Isabel atende cerca de 105 famílias por mês com cestas básicas emergenciais. As cestas de alimento são oferecidas com o critério para o Benefício Eventual, que regulariza a forma de entrega, a avaliação e o acompanhamento. A prioridade é dada a famílias cadastradas no CadÚnico, com renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo.

A cidade de Itaquaquecetuba não conta com um programa específico de cestas básicas. A distribuição ocorre por meio de avaliação técnica e repasses feitos a instituições e igrejas cadastradas, com base nas doações recebidas pelo Fundo Social de Solidariedade.