Alto Tietê é região piloto de programa do Sebrae-SP

De maneira inédita, o Alto Tietê recebe o programa de Assessoria de Negócios do Sebrae-SP. O projeto-piloto vai acompanhar os pequenos negócios de forma personalizada ao longo do ano e será inspiração para o restante do estado. A iniciativa, baseada na metodologia norte-americana Small Business Development Centers – SBDC (Centros de Desenvolvimento de Pequenos Negócios, na tradução), é destinada apenas para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), e tem como objetivo aumentar o faturamento das marcas.

O programa busca trazer as experiências aplicadas pela Small Business Administration – SBA, agência federal dos Estados Unidos, para a realidade brasileira, com foco em um acompanhamento próximo e individualizado, capaz de identificar os desafios e as potencialidades dos pequenos negócios do Alto Tietê.

O projeto, iniciado em março na região, conta com o acompanhamento de consultores de negócios que, a partir do diagnóstico das empresas, propõem soluções para aperfeiçoar processos, melhorar a produtividade e aumentar o faturamento, com apoio do portfólio de soluções do Sebrae-SP.

A gerente regional do Sebrae-SP, Gilvanda Figueirôa, explica que a metodologia tem como missão fortalecer a economia local e abrir novos mercados. “Com esse programa, vamos pegar na mão do empresário, conhecer seu dia a dia de perto e entender seus desafios e desejos. A ideia é que essa experiência seja levada para todas as partes do estado, como uma forma de apoiar os pequenos negócios e criar um sistema que gere mais resultados para os empreendedores”, explicou.

A Assessoria de Negócios do Sebrae-SP é gratuita e voltada para MEs e EPPs que estão em crescimento ou que buscam oportunidades para aperfeiçoar seus resultados. “O Sebrae-SP conta com consultorias que identificam as necessidades dos empreendedores e apontam as oportunidades existentes, mas que, muitas vezes pela rotina, os empresários não percebem. A Assessoria de Negócios vem como uma chance de um acompanhamento ainda mais próximo”, destacou o consultor de negócios do Sebrae-SP, Márcio Barbosa.

O programa é baseado em encontros periódicos e na mensuração dos resultados alcançados ao longo dos meses. “Esse é um monitoramento a longo prazo, personalizado e pensado individualmente para cada empreendedor”, afirmou Mônica Lemes.