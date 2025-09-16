Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 16 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê: Educação registra salto de 312,5% em obras concluídas em 2025

Durante a gestão, o governo já investiu R$ 2,7 bilhões em mais de 5,8 mil obras em escolas e creches no estado no estado

16 setembro 2025 - 14h07Por Da região
- (Foto: Divulgação/Seduc-SP)

No Alto Tietê, o Governo de São Paulo concluiu 99 obras em escolas e creches nos oito primeiros meses de 2025, investindo R$ 22,5 milhões — alta de 312,5% em número de intervenções e de 95,3% em recursos em relação ao mesmo período do ano passado. O volume supera também os resultados de 2023, consolidando a expansão dos investimentos na infraestrutura da rede de ensino.

Durante os 32 meses de gestão, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025, foram entregues 5.803 obras na rede estadual, com investimento total de R$ 2,7 bilhões, contemplando 3.153 unidades escolares em 547 municípios. 

As reformas foram feitas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aulas, telhados e fachadas, além das adequações de acessibilidade e climatização das edificações escolares. As intervenções impactaram para melhor a rotina escolar de 1,5 milhão de estudantes e geraram cerca de 32,5 mil empregos.

Para o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Fabricio Moura Moreira, o objetivo é proporcionar espaços mais seguros e preparados para o desenvolvimento dos estudantes. "Nosso compromisso é oferecer instalações escolares de qualidade, que agreguem valor ao aprendizado e garantam uma infraestrutura adequada para toda a comunidade escolar. Isso impacta diretamente a rotina dos alunos da rede estadual". 

Programa Creche Escola

Em 32 meses de governo, já foram inauguradas 62 novas unidades do Programa Creche Escola. Desde o início da atual gestão, foram geradas 8 mil vagas, com investimento superior a R$ 148,5 milhões (obra + mobiliário).

Para a viabilização de novas creches, a Secretaria do Estado de Educação de SP (Seduc-SP) e os municípios interessados assinam um termo de compromisso. À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Câmara de Mogi aprova criação do 'Programa de Amparo Psicológico'
Região

Câmara de Mogi aprova criação do 'Programa de Amparo Psicológico'

Ferraz realiza 1&ordm; PetPalooza com diversão e atrações diversas
Região

Ferraz realiza 1º PetPalooza com diversão e atrações diversas

Ferraz inicia troca de ingressos para Festa da Uva em 12 endereços
Região

Ferraz inicia troca de ingressos para Festa da Uva em 12 endereços

Região registra mais de 5 mil ocorrências de furto de energia em sete meses de 2025
Região

Região registra mais de 5 mil ocorrências de furto de energia em sete meses de 2025

Suzano reforça importância do cuidado com a saúde mental por meio de iniciativas a colaboradores
Região

Suzano reforça importância do cuidado com a saúde mental por meio de iniciativas a colaboradores

Quebrada não é estética, é ideologia: reflexões sobre a representação periférica no The Town
Região

Quebrada não é estética, é ideologia: reflexões sobre a representação periférica no The Town