Alto Tietê: Educação registra salto de 312,5% em obras concluídas em 2025

No Alto Tietê, o Governo de São Paulo concluiu 99 obras em escolas e creches nos oito primeiros meses de 2025, investindo R$ 22,5 milhões — alta de 312,5% em número de intervenções e de 95,3% em recursos em relação ao mesmo período do ano passado. O volume supera também os resultados de 2023, consolidando a expansão dos investimentos na infraestrutura da rede de ensino.

Durante os 32 meses de gestão, entre janeiro de 2023 e agosto de 2025, foram entregues 5.803 obras na rede estadual, com investimento total de R$ 2,7 bilhões, contemplando 3.153 unidades escolares em 547 municípios.

As reformas foram feitas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aulas, telhados e fachadas, além das adequações de acessibilidade e climatização das edificações escolares. As intervenções impactaram para melhor a rotina escolar de 1,5 milhão de estudantes e geraram cerca de 32,5 mil empregos.

Para o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Fabricio Moura Moreira, o objetivo é proporcionar espaços mais seguros e preparados para o desenvolvimento dos estudantes. "Nosso compromisso é oferecer instalações escolares de qualidade, que agreguem valor ao aprendizado e garantam uma infraestrutura adequada para toda a comunidade escolar. Isso impacta diretamente a rotina dos alunos da rede estadual".

Programa Creche Escola

Em 32 meses de governo, já foram inauguradas 62 novas unidades do Programa Creche Escola. Desde o início da atual gestão, foram geradas 8 mil vagas, com investimento superior a R$ 148,5 milhões (obra + mobiliário).

Para a viabilização de novas creches, a Secretaria do Estado de Educação de SP (Seduc-SP) e os municípios interessados assinam um termo de compromisso. À FDE, entre outras ações, cabe a elaboração do projeto, além de vistorias mensais de acompanhamento e cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra.