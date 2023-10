Alto Tietê estima abertura de 5 mil vagas temporárias para o final do ano

O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes (Sincomercio) estima, para esse final de ano, a abertura de aproximadamente 5 mil vagas temporárias no Alto Tietê. “O processo de contratação já acontece e os cargos mais procurados pelos comércios são para vendedores, auxiliar administrativo, operadores de caixa e auxiliar de almoxarifado”, informou o presidente do Sincomércio Valterli Martinez.

Com a estimativa do Sincomércio, essa quantidade não será superior em relação ao mesmo período de 2022. Isso se dá pela dificuldade dos varejistas em preencher as vagas. Por meio disso, em parceria com o Sebrae, a Associação Comercial de Suzano e a Associação CDL Câmara Diligência Logística, com as prefeituras de Mogi das Cruzes e Suzano, lançarão o programa "Talentos do Comércio" no começo de novembro. Este programa é um curso de capacitação para que os candidatos entre com experiência para as vagas, o projeto visa agregar ainda mais pessoas no mercado de trabalho.

O processo para os interessados é simples: é preciso cadastrar os currículos e, após essa etapa, os candidatos serão chamados para treinamento nas funções requeridas. As empresas interessadas participarão do processo por meio do site www.sincomercio.com.br, na aba "Talentos". Lá, é preciso fazer o cadastro e preencher um formulário.

A partir disso, receberão profissionais já treinados para as áreas solicitadas, agilizando o processo de contratação e proporcionando uma solução eficiente tanto para os empregadores quanto para os candidatos em busca de oportunidades temporárias.

O que é trabalho temporário?

Trabalho temporário é um tipo de trabalho em que o profissional é contratado para atender uma demanda específica por um prazo determinado.

Isso significa, por exemplo, que um trabalhador temporário pode ser contratado para trabalhar em uma loja em outubro, novembro e dezembro, porque as vendas no final de ano costumam ser muito maiores do que em outras épocas.

Vale o mesmo para trabalhadores temporários contratados para trabalhar em fábricas de chocolate para produzir ovos de Páscoa no período que antecede essa data festiva.