Alto Tietê evolui nos indicadores do Plano SP

A região leste da Grande São Paulo, representada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), registrou dados positivos na maioria dos indicadores que definem as fases de quarentena do Plano SP.

Na atualização apresentada nesta sexta-feira (31/07) pelo Governo do Estado, o Alto Tietê, ao lado da sub-região Oeste, do município de São Paulo e de Araçatuba, têm o melhor quadro de evolução da pandemia, com todos os critérios nas cores verde e amarela.

“A cidade de São Paulo e o Alto Tietê concentram as maiores populações do Estado. O bom desempenho dos indicadores nessas duas regiões é decisivo para o resultado estadual não ser comprometido pelos outros locais, que estão em sua maioria no laranja e vermelho”, avalia o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite.

Pelos dados de sexta-feira, o Alto Tietê reduziu a ocupação de leitos de UTI para 61,6% e ampliou a oferta de leitos para 16.1 por 100 mil habitantes – há sete dias (24), esses indicadores eram de 64% e 15,7, respectivamente. No parâmetro capacidade hospitalar, a região está na classificação verde.

Nos indicadores de evolução da pandemia, o Alto Tietê teve acréscimo na variação de casos de 0,90 para 1,49. Em internação, a região subiu de 0,90 para 0,95 e, em óbitos, reduziu de 1,01 para 0,70.

Pelos novos critérios adicionados, o Alto Tietê registra média de 43 internações e 9,5 óbitos entre cada 100 mil habitantes, enquanto que as regras de transição da região para a fase verde estabelece um mínimo de 40 internações e 5 óbitos.

“Continuamos na etapa amarela do Plano SP e é importante isso quando vemos regiões importantes do Estado, como o Vale do Paraíba e Campinas, ainda na fase laranja e outras, como o Vale do Ribeira, regredindo para o vermelho”, diz o presidente do CONDEMAT ao reforçar o apelo para que a população mantenha as medidas de proteção e, principalmente, o isolamento social.