Alto Tietê exporta mais de US$ 335 milhões no primeiro quadrimestre

O primeiro quadrimestre registrou crescimento no índice de exportações do Alto Tietê. As indústrias comercializaram US$ 335,8 milhões em mercadorias no período, um aumento de 6,6% se comparado com o mesmo período de 2022, quando foram negociados US$ 314,9 milhões. Os Estados Unidos, a Argentina e o Chile foram os principais parceiros comerciais das cidades da Região.

Dados da Balança Comercial divulgados pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) em parceria com o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), apontam que o volume de importações alcançou US$ 593,8 milhões, um avanço de 10,2% em comparação aos US$ 538,8 milhões em compras feitas no ano passado. Com os resultados, a corrente de comércio – relação entre exportações e importações – cresceu 8,9% no intervalo.

As principais exportações do Alto Tietê se concentraram em papel e cartão, que respondeu por 20,5% de tudo que foi vendido pelas indústrias, seguido por máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (19,8%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (6,9%).

“O Alto Tietê foi a 21ª região que mais exportou no Estado entre as 39 diretorias regionais. O resultado mostra a importância do nosso polo industrial e a capacidade produtiva que abrigamos”, detalhou o diretor regional do CIESP Alto Tietê, José Francisco da Silva Caseiro.

Por outro lado, as importações do Alto Tietê focaram principalmente em máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos (21,3%), veículos automóveis, tratores (19,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (9,7%). No período, a China (19,1%), a Alemanha (15,3%) e o Japão (12,2%) foram os principais parceiros comerciais.

Em todo o Estado, as exportações cresceram 3,6%, saindo de US$ 22.174 bilhões no primeiro quadrimestre de 2022, para US$ 22.976 bilhões. Já o volume de importações avançou 0,6%, alcançando US$ 23.904 bilhões contra US$ 23.768 bilhões no ano passado.

Empregos

O saldo de empregos no primeiro trimestre deste ano cresceu 119% em comparação com o mesmo período de 2022. Apenas no intervalo, foram criadas 775 novas vagas, enquanto no período anterior, mesmo positivo, o saldo de emprego foi de 353 postos de trabalho.

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que as indústrias admitiram 6.324 pessoas contra 5.549 desligamentos no primeiro trimestre.