Alto Tietê fecha 7.606 postos de trabalho em abril, aponta Caged

O Alto Tietê fechou 7.606 postos de trabalho com carteira assinada em abril, segundo levantamento divulgado ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Em abril de 2019, a região teve saldo positivo de 954 postos de empregos.

O saldo é medido pelo número de contratações subtraído pelo número de demissões. No mês passada, o Caged registrou na região 3.778 contratações e 11.384 demissões.

Enquanto em abril do ano passado foram 9.407 contratações, contra 8.453 demissões.

Esse é o primeiro levantamento divulgado pelo Caged desde o início da quarentena, que iniciou-se em março.

Cidades

Em primeiro lugar entre as cidades aparece Mogi das Cruzes, com 2.727 postos de trabalho fechados. A cidade registrou 1.429 admissões, contra 4.196 demissões.

No mesmo mês de 2019 a cidade também registrou saldo negativo de 154 vagas. Foram 3.074 contratações e 3.228 demissões.

Na sequência aparece Itaquá, com 1.530 postos de trabalho fechados em abril de 2020. Dados do Caged apontam 527 contratações e 2.057 demissões.

Em abril de 2019 cidade teve saldo positivo de 217 postos. Foram 1.424 contratações e 1.207 demissões.

Suzano aparece em terceiro na região com 1.410 postos fechados. Dados registram 826 contratações, contra 2.236 demissões.

Em abril de 2019 a cidade registrou saldo positivo de 569 vagas. Foram 9.407 contratações e 8.453 demissões. Vale destacar que a cidade vinha obtendo resultados positivos nesse relatório e se enquadrava na primeira posição na região.

Poá vem na sequência, com 624 postos fechados na cidade no mês passado. São 302 contratações registradas, contra 926 demissões. Em abril do ano passado o saldo foi de 52 postos fechados.

Arujá aparece em quinto no região, com 598 postos com carteira assinada fechados. São 256 contratações e 854 demissões registradas. No ano passado a cidade registrou saldo positivo de 138 postos.

Ferraz de Vasconcelos é a sexta cidade da região, com 404 postos fechados. Dados apontam para 158 contratações e 562 demissões. No ano passado a cidade registrou salto positivo de 229 postos gerados.

Com números próximos aparece Guararema e Santa Isabel, com 181 e 111 postos fechados, respectivamente. Guararema registrou 57 admissões e 238 demissões. Já Santa Isabel teve 130 demissões e 241 contratações.

As cidades com menores índices são Biritiba-Mirim e Salesópolis, que registraram 16 e 5 postos de emprego fechados, respectivamente.

Acumulado

No levantamento acumulado de 2020, a região registra saldo negativo de 8.230.