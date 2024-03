Alto Tietê fecha janeiro com saldo de 1.694 vagas de emprego geradas

O Alto Tietê fechou o primeiro mês do ano com saldo positivo de 1.694 vagas de emprego geradas, resultado de 15.598 admissões e 13.904 demissões no mês. Os dados foram divulgados pelo Caged nesta sexta-feira.

Os números cresceram 152% comparado ao registrado em janeiro de 2023 quando a região fechou com saldo de 672.

2024

Nos dados deste ano, apenas duas cidades fecharam o primeiro mês com saldo negativo.

Em Guararema o saldo foi de -22. Enquanto em Suzano o saldo foi de -141.

No comparativo com 2023, Guararema caiu de 28 de saldo positivo. Enquanto Suzano também fechou aquele mês no negativo, com -148.

As demais cidades fecharam no positivo.

O maior saldo foi em Mogi, com 998 vagas geradas, ante -14 do mesmo mês de 2023.

Na sequência aparecem: Ferraz (347), Poá (262), Itaquá (188), Arujá (30), Santa Isabel (14), Biritiba (11) e Salesópolis (7).

Nacional

O Brasil fechou janeiro com saldo positivo de 180.395 empregos com carteira assinada. O número é resultado de 2.067.817 admissões e 1.887.422 desligamentos.

O estoque total de trabalhadores celetistas apresentou crescimento de 0,39% em relação ao de dezembro de 2023, contabilizando 45.697.670 vínculos. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado hoje (15), em Brasília, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que o resultado de janeiro representa o dobro dos empregos gerados no mesmo mês em 2023, quando foram criados 90.177 postos de trabalhos.

“É um patamar importante de largada na economia desse ano. Vamos olhar fevereiro, mas creio que fevereiro também virá com números importantes; tenho certeza que será um bom ano para a economia e para os empregos e salários”, acentuou.

Das 180.395 novas vagas, os homens representaram 134.697 e as mulheres 45.720. A faixa etária com maior saldo foi de 18 a 24 anos com 89.523 postos de trabalho.

O ensino médio completo apresentou saldo de 113.623 postos.

Entre fevereiro de 2023 e janeiro de 2024, o Novo Caged anotou saldo positivo de 1.564.257 empregos, decorrente de 23.422.419 admissões e de 21.858.162 desligamentos.