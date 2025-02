Alto Tietê fecha janeiro com saldo de 40 vagas de emprego; menor número dos últimas 3 anos

O saldo de empregos no Alto Tietê em janeiro fechou positivo, mas abaixo comparado aos três anos anteriores. Foram 40 vagas geradas mês passado, ante 1.615 em 2024, 672 em 2023 e 1.058 em 2022. Comparando o mês passado com janeiro do ano passado, o saldo de empregos caiu 97%.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged.

Vale ressaltar que o saldo não fechou em negativo, mas foi menor comparado ao mesmo período em anos anteriores. O saldo de empregos é gerado pelo número de admissões e demissões no período.

Das dez cidades do Alto Tietê, quatro tiveram aumento no saldo, mas só três fecharam o mês de janeiro com saldo positivo.

Em Arujá o saldo cresceu 733%, passando de 6 para 50. Em Guararema o saldo passou de -31 para 12. Itaquá parece em terceiro com crescimento de 182%, passando de 127 para 359. Por fim, Suzano, que fechou com saldo negativo de -131, mas aumentou comparado a janeiro de 2024, quando fechou com saldo de -143.

Negativo

As demais cidades fecharam com redução no número de empregos, sendo cinco delas com saldo negativo.

Em Biritiba o total caiu de 8 para -44. Em Mogi despencou de 991 para -110. Já em Poá passou de 261 para -220. Em Salesópolis passou de 6 para -7. E Santa Isabel, que caiu de 38 para -104.

Apenas Ferraz fechou com saldo positivo de 235, mas queda de 33% comparado ao gerado em janeiro de 2024, quando foram 352 vagas.