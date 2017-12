Alto Tietê fecha novembro com saldo negativo de contratações formais, aponta Caged

A região fechou novembro negativo no saldo de novos empregos, indo de encontro ao mês de outubro - que apresentou o melhor resultado do ano, com a criação de 1.365 novos empregos. Ao todo, em novembro foram 7.623 admissões contra 7.624 demissões, o que representa o fechamento de um posto de trabalho. As informações fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, referentes aos dados das cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano.

Apesar do cenário negativo em novembro deste ano, a criação de novos empregos no Alto Tietê apresentou melhor resultado se comparado ao mesmo período do ano passado. Em novembro de 2016, o saldo da região fechou em menos 388 vagas. Sendo, 7.807 admissões contra 8.195 demissões.

De janeiro a novembro deste ano, o saldo ficou positivo com 6.227 novos empregos no Alto Tietê. Destaque para as cidades de Itaquá e Mogi, que criaram 2.214 e 2.185, respectivamente. De janeiro a novembro de 2016, o saldo foi de -4.916.

Cidades

No último relatório (referente a novembro), quatro cidades apresentaram saldo positivos: Arujá (179), Itaquaquecetuba (75), Salesópolis (10) e Suzano (116). Os piores resultados foram, respectivamente, de Ferraz (-167), Poá (-101), Biritiba (-52), Santa Isabel (-39), Guararema (-20) e Mogi das Cruzes (-2).

Os dados apontam que, em 2017, os três melhores meses para a geração de empregos, além de outubro (1.365), foram fevereiro (817), agosto (718) e junho (632). Entre os piores ficaram janeiro (-327), março (-167) e abril (56).

País

No país, o saldo de empregos formais também ficou negativo, com menos 12.292 vagas. Isto representou uma redução de 0,03%, de acordo com o Caged. O balanço divulgado já considera as novas formas de contratação da reforma trabalhista.