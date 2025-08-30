Alto Tietê fecha os sete meses do ano com queda de 56% no saldo de empregos

O Alto Tietê fechou com saldo de 4.875 vagas de emprego geradas entre janeiro e julho, mas o número caiu 56% comparado com o mesmo período de 2024, quando a região teve 11.094 vagas geradas.

O saldo é resultado da diferença entre as contratações e demissões no período analisado.

Somente no mês de julho o saldo fechou negativo, em -191, puxado pela cidade de Poá, que despencou na geração de emprego com saldo de -1.086.

Cidades

Das dez cidades da região, duas tiveram aumento no período analisado quando comparado a 2024 e outras oito tiveram queda.

Os aumentos foram registrados em Arujá e Biritiba. O saldo em Arujá cresceu 66,9%, passando de 348 para 581.

Enquanto em Biritiba passou de -11 para 33.

As três maiores quedas foram registras em Poá, Santa Isabel e Salesópolis, que registraram 206%, 138% e 56,9% de queda, respectivamente.

Suzano teve queda de 21,2%, passando de 1.173 para 924 vagas.

Para ver as demais cidades analise a tabela abaixo.

Brasil

Pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia, a criação de emprego formal voltou a cair em julho. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, 129.778 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões.

Em relação aos meses de julho, o volume foi o menor desde 2020, quando foram abertas 108.476 vagas. A comparação considera a metodologia atual do Caged, que começou em 2020.

A criação de empregos caiu 32,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em julho de 2024, tinham sido criados 191.373 postos de trabalho, nos dados com ajuste, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores.

Nos sete primeiros meses do ano, foram abertas 1.347.807 vagas. Esse resultado é 10,35% mais baixo que no mesmo período do ano passado e o menor número para o período desde 2023. A comparação considera os dados com ajustes, quando o Ministério do Trabalho registra declarações entregues fora do prazo pelos empregadores e retifica os dados de meses anteriores.