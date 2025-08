Alto Tietê fecha semestre com 4,9 mil vagas de emprego geradas; número é 47% menor comparado a 2024

O Alto Tietê fechou o primeiro semestre de 2025 com saldo de 4.973 vagas de emprego geradas, segundo dados do Caged divulgados nesta terça-feira. O saldo, apesar de positivo, é 47% menor do que o gerado no mesmo período do ano passado, quando a região fechou com 9.384 vagas, uma diferença de 4.411 postos de trabalho.

O saldo de empregos é resultado da diferença entre contratações e demissões no período.

Das dez cidades do Alto Tietê, apenas três tiveram saldo positivo neste primeiro semestre: Arujá (445), Biritiba Mirim (76) e Itaquá (1.354).

Em Arujá o saldo saltou 135%, passando de 189 para 445. Já em Biritiba passou de -28 vagas ano passado para 76. E por fim, em Itaquá, o saldo cresceu 3,2%, de 1.312 para 1.354.

Redução

As outras sete cidades da região fecharam o período com saldo menor do que o gerado em 2024. A maior diferença percentual foi em Santa Isabel, que caiu 145%, passando de 271 vagas para -124.

Em segundo aparece Poá, com queda de 87%, passando de 804 para 104 vagas de emprego geradas. Em terceiro está Mogi, com queda de 69,7%, passando de 4.358 para 1.319.

Suzano

Suzano também teve queda no saldo de empregos. Vale ressaltar que a queda não significa saldo negativo, mas que o número de contratações foi menor.

Em Suzano a queda foi de 12,6%, passando de 1.003 para 876.

Para ver os dados das demais cidades, analise a tabela abaixo.