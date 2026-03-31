Alto Tietê gera 1,5 mil empregos em fevereiro, aponta Caged

O Alto Tietê gerou 1.592 postos de trabalho em fevereiro deste ano, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que foram divulgados nesta terça-feira (31).

A geração dos empregos é medida por meio da subtração entre admissões e demissões.

Sete cidades da região tiveram um saldo de empregos positivo no período, enquanto três ficaram no negativo.

Positivo

A cidade que teve o maior saldo de geração de emprego foi Mogi, com 634 postos de trabalho gerados. Foram 6.944 admissões e 6.310 demissões.

Em Itaquá, o saldo ficou em 561, sendo 3.373 contratações e 2.812 desligamentos. Arujá fecha o top-3, com 396 de saldo. A cidade teve 1.741 admissões e 1.345 demissões.

Ferraz fica atrás, com 125 de saldo, após 1.066 contratações e 941 desligamentos. Poá teve um saldo parecido: 122. A cidade contratou 1.719 trabalhadores e demitiu 1.597.

Em Guararema, o saldo ficou em 50, após 397 admissões e 347 demissões. Salesópolis fecha a lista. A cidade teve 85 contratações e 75 desligamentos, resultando em um saldo de 10 empregos.

Negativo

Suzano foi a cidade que teve o pior desempenho na geração de emprego, tendo um saldo negativo de 222. O município teve 2.858 contratações e 3.080 desligamentos.

Santa Isabel teve um saldo negativo de 70, após 466 admissões e 536 demissões.

Biritiba Mirim fecha a lista, com um saldo de 14 negativo. A cidade teve 147 contratações e 161 desligamentos.