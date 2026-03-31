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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Região

Alto Tietê gera 1,5 mil empregos em fevereiro, aponta Caged

Dados foram divulgados nesta terça-feira (31). Geração de empregos é medida na subtração entre admissões e demissões

31 março 2026 - 18h20Por Gabriel Vicco- Da Reportagem Local
Sete cidades da região tiveram um saldo de empregos positivo no período, enquanto três ficaram no negativoSete cidades da região tiveram um saldo de empregos positivo no período, enquanto três ficaram no negativo - (Foto: Arquivo/DS)

O Alto Tietê gerou 1.592 postos de trabalho em fevereiro deste ano, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que foram divulgados nesta terça-feira (31).
A geração dos empregos é medida por meio da subtração entre admissões e demissões.

Sete cidades da região tiveram um saldo de empregos positivo no período, enquanto três ficaram no negativo.

Positivo

A cidade que teve o maior saldo de geração de emprego foi Mogi, com 634 postos de trabalho gerados. Foram 6.944 admissões e 6.310 demissões.

Em Itaquá, o saldo ficou em 561, sendo 3.373 contratações e 2.812 desligamentos. Arujá fecha o top-3, com 396 de saldo. A cidade teve 1.741 admissões e 1.345 demissões.

Ferraz fica atrás, com 125 de saldo, após 1.066 contratações e 941 desligamentos. Poá teve um saldo parecido: 122. A cidade contratou 1.719 trabalhadores e demitiu 1.597.

Em Guararema, o saldo ficou em 50, após 397 admissões e 347 demissões. Salesópolis fecha a lista. A cidade teve 85 contratações e 75 desligamentos, resultando em um saldo de 10 empregos.

Negativo

Suzano foi a cidade que teve o pior desempenho na geração de emprego, tendo um saldo negativo de 222. O município teve 2.858 contratações e 3.080 desligamentos.

Santa Isabel teve um saldo negativo de 70, após 466 admissões e 536 demissões.

Biritiba Mirim fecha a lista, com um saldo de 14 negativo. A cidade teve 147 contratações e 161 desligamentos.