Alto Tietê gera 2,2 mil empregos em fevereiro de 2025, aponta Caged

O Alto Tietê fechou o mês de fevereiro de 2025 com um saldo positivo de 2.286 empregos gerados, de acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O número mostra uma estabilidade se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o saldo ficou em 2.276. A diferença é de apenas dez empregos e a variação ficou em 0,4%.

O saldo de empregos é gerado pelo número de admissões menos demissões no período específico. Em fevereiro de 2025, foram 18.762 contratações e 16.476 desligamentos. No mesmo mês do ano passado, a região contratou 17.339 pessoas e desligou 15.063.

Saldos positivos

A cidade que teve o maior saldo positivo neste mês de fevereiro foi Mogi das Cruzes, com 729 empregos gerados (7.024 admissões e 6.295 desligamentos). Suzano aparece logo atrás, com um saldo de 468 (3.156 contratações e 2.688 demissões).

O top-3 é fechado por Poá, com 329 empregos gerados (1.608 admissões contra 1.279 desligamentos). Itaquaquecetuba teve 242 empregos gerados (3.238 e 2.996) e Arujá registrou um saldo de 205 (1.506 contratações e 1.301 demissões).

Ferraz de Vasconcelos aparece depois, com 170 vagas geradas (984 admissões contra 814 desligamentos). Logo atrás ficam Guararema, com um saldo de 82 (468 contra 386), e Biritiba Mirim, que registrou 61 empregos gerados (205 contra 144).

A última cidade com saldo positivo foi Salesópolis, com apenas 14 vagas geradas (102 admissões e 88 desligamentos).

Saldo negativo

A única cidade que teve saldo negativo em fevereiro deste ano foi Santa Isabel, com -14. Foram 471 admissões e 485 desligamentos no período.