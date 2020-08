Alto Tietê gerou 1.346 postos de trabalho em julho, aponta Caged

O Alto Tietê fechou o mês de julho com saldo de 1.346 postos de trabalho gerados. No comparativo com o mês anterior, foram gerados 1.558 vagas a mais. Junho ficou com saldo negativo de 212 empregos fechados.

No mês passado a região registrou 7.129 pessoas contratadas e outras 5.783 trabalhadores demitidos

Os dados foram divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O saldo positivo é resultado da diferença entre empregos e desempregados.

Apesar do saldo positivo em julho, no levantamento anual o Alto Tietê está com saldo negativo de 10.763. Foram contratados até o momento 53.954 pessoas e demitidas outras 64.717.

Cidades

Mogi das Cruzes fechou o mês de julho com saldo de 619 postos de trabalho gerados. Este é o maio saldo da região em julho. O município contratou 2.594 pessoas e demitiu outras 1.975 no mês passado.

No levantamento anual a cidade tem saldo negativo de 3.792 postos fechados. Até o momento a cidade contratou 19.882 e demitiu outras 23.674.

Poá e Itaquá aparecem com saldo semelhante. Foram gerados 229 e 228 postos de trabalho em julho, respectivamente.

Poá contratou 854 pessoas e demitiu 625. Já no levantamento anual, o município tem saldo negativo de 683. Até o momento foram contratadas 5.247 pessoas e demitidas 5.930.

Itaquá aparece com 1.056 empregos gerados mês passado e 828 postos fechados. No ano, a cidade tem saldo negativo de 2.402 empregos encerrados. São 8.230 contratados até o momento e 10.632 vagas encerradas.

Suzano e Arujá também possuem saldo parecidos. Suzano ficou com saldo de 91 empregos. O município gerou 1.150 empregos e encerrou outros 1.059. No ano, a cidade ficou com saldo negativo de 1.315 postos fechados. Até o momento a cidade contratou 10.892 pessoas e demitiu outras 12.207.

Já em Arujá, o saldo de julho ficou em 85 contratados. Foram empregados 597 pessoas e 512 demitidas. No ano, o município está com saldo de 1.015 empregos fechados. São 3.876 vagas contratados e 4.891 desempregados.

Ferraz aparece em seguida, com saldo positivo de 66 empregos. Foram admitidos 476 pessoas e outras 410 demitidas.

No levantamento anual a região tem saldo de 592 postos fechados. Foram 2.724 cotratados e 3.316 demitidos.

Guararema aparece na sequência, com 29 contratados. Foram 164 admissões e 135 demissões mês passado. No ano são 684 postos fechados.

Biritiba e Salesópolis possuem números semelhantes. O saldo ficou em 9 e 4 postos gerados. Biritiba contratou 44 pessoas e demitiu 35. Salesópolis contratou 28 e demitiu 24.

Por fim, Santa Isabel é o único município com saldo negativo de 14 postos fechados. A cidade contratou 166 pessoas e demitiu 180.