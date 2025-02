Alto Tietê inicia ano com 18 mortes no trânsito; número é 12,5% maior comparado a 2024

O Alto Tietê inicia o ano de 2025 com 18 mortes no trânsito, conforme dados do Infosiga divulgados nesta terça-feira. O número cresceu 12,5% quando comparado ao mesmo mês de 2024, quando foram 16 mortes registradas.

Das dez cidades da região, três tiveram aumento no número de janeiro comparado ao ano passado, cinco mantiveram o mesmo índice e duas reduziram.

Aumento

As cidades que registraram aumento foi Arujá, Biritiba e Ferraz. Em Arujá e Biritiba o total de vítimas passou de zero para duas em janeiro deste ano. Já Ferraz pulou de zero para um.

Manteve

Das cidades que mantiveram o mesmo índice, Mogi teve o maior saldo: 7 nos dois meses analisados. Em seguida Itaquá, com quatro mortes nos dois meses. Guararema e Santa Isabel tiveram uma vítima nos meses analisados. E Poá, que não teve registros.

Reduziu

Salesópolis e Suzano foram as únicas cidades que registraram queda. Em Salesópolis caiu de duas para zero mortes. E em Suzano de uma para zero.