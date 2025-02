Alto Tietê lista 61 pedidos de ajuda ao Estado para reduzir impactos da chuva

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) encaminhou nesta quarta-feira (5/2), um ofício com cerca de 61 pedidos prioritários dos prefeitos das 14 cidades à Defesa Civil do Estado de São Paulo para minimizar os impactos das chuvas. Entre as principais solicitações estão maquinário para recuperação de estradas, colchões e produtos de higiene e limpeza.

O presidente do Condemat+ e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, explica que a ajuda do Estado é essencial para o enfrentamento das consequências das chuvas e para restabelecer a normalidade nas cidades.

“A necessidade imediata de cada cidade está detalhada no documento e aguardamos uma rápida resposta da Defesa Civil do Estado”, ressalta o presidente.

Lista do alto tietê

A lista dos pedidos feitos são: Arujá: Material para recuperação das estradas rurais.

Biritiba: Maquinário para limpeza de rio; caminhão prancha; fresa para estradas vicinais; maquinário para fazer taludes.

Ferraz: Material de Sinalização; fita de isolamento; lona; cestas básicas e colchões.

Guararema: Bomba submersa de esgotamento; rolo de tela laranja; cones; big cone; botas; coletes da Defesa Civil; lona plástica para encostas; holofotes; fitas zebradas ou com timbre da Defesa Civil; lacres de interdição; caixa de som para informes à população; capas de chuva; luvas.

Itaquá: Material de fresagem; produtos de higiene pessoal e limpeza; água; cestas básicas; colchões.

Mogi: Equipe técnica com geólogos; kits de material de limpeza; cestas básicas.

Poá: Produtos de higiene pessoal; Suprimentos Veterinários; Produtos diversos; Equipamentos mecânicos para limpeza; equipamentos e insumos para a Defesa Civil;

Salesópolis: Maquinário de fresagem; matéria-prima; mão de obra e cesta básica.

Santa Isabel: Pá carregadeira e material de fresagem; caminhão hidrojato.

Suzano: Apoio humanitário; 150 colchões.

Chuvas

O Alto Tietê registrou, até a tarde desta terça-feira, pelo menos 219 pessoas desabrigadas e 1,2 mil desalojadas por causa das chuvas que castigaram a região nos últimos três dias. Os dados correspondem às cidades de Mogi, Poá, Suzano e Itaquá, esta a mais afetada. Ferraz não registrou dados de desabrigados na cidade. Outros municípios responderam, mas também não tiveram desabrigados, como Biritiba, Guararema e Santa Isabel.