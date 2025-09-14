Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 14/09/2025
Região

Alto Tietê mantém testes de dengue disponíveis em unidades de saúde

Em Suzano, segundo a Secretaria de Saúde, todos os equipamentos da rede contam com testes disponíveis

14 setembro 2025 - 20h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Alto Tietê mantém testes de dengue disponíveis em unidades de saúdeAlto Tietê mantém testes de dengue disponíveis em unidades de saúde - (Foto: reprodução/stock)

Ao menos seis cidades do Alto Tietê contam com testes de dengue disponíveis nas unidades da rede municipal de saúde. Os dados são dos municípios de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e Guararema.

Em Suzano, segundo a Secretaria de Saúde, todos os equipamentos da rede contam com testes disponíveis. Entretanto, no Pronto-Socorro e Maternidade de Suzano (HMS), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista e no Pronto Atendimento (PA) de Palmeiras eles são feitos a partir de critérios clínicos.

A pasta esclarece que para exames de rotina são realizadas coletas em todos os postos de Atenção Básica. Basta o paciente chegar nos horários com pedido médico.

Em Mogi todas as unidades da rede dispõem de testes para detecção da doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, a utilização dos testes é realizada conforme o protocolo municipal vigente, que segue as diretrizes técnicas do Ministério da Saúde e da Vigilância Epidemiológica.

A pasta explica que a testagem é indicada criteriosamente, considerando o tempo de início dos sintomas, quadro clínico do paciente e fase da doença. “Tal conduta visa assegurar um diagnóstico preciso e um manejo clínico adequado, além de contribuir para a notificação e controle dos casos de maneira responsável e alinhada às normas de saúde pública”, esclareceu.

Em Itaquaquecetuba os testes estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Segundo a Secretaria de Saúde, o teste é realizado conforme os protocolos estabelecidos no Manejo Clínico da Dengue.

Já nas unidades de urgência e emergência, o teste também está disponível para os casos mais críticos e graves com suspeita da doença.

No município de Poá, de acordo com a Secretaria de Saúde, os testes rápidos para dengue estão disponíveis em todas as UBSs da cidade e no Pronto Atendimento Municipal Dr. Guido Guida.

Na cidade de Guararema a Prefeitura esclarece haver testes disponíveis na UBS Lambari e Jardim Dulce, na Santa Casa da Misericórdia de Guararema e no Centro de Saúde e Atenção Primária (Cesap).

No município ferrazense, em casos suspeitos, é realizado exame sorológico e enviado ao instituto Adolfo Lutz. Segundo a Secretaria de Saúde, devido à alta demanda, o resultado demora em torno de 30 dias para sair. A pasta salientou que está no processo de compra de testes rápidos para dengue.

A reportagem procurou as demais cidades da região, mas não obteve retorno até o fechamento da matéria.
 

