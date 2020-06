Alto Tietê melhora indicadores e deve avançar para a fase amarela  ainda neste mês

Foto: Governo do Estado de São Paulo/Divulgação

A região leste da Grande São Paulo, representada pelo CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, registrou melhoria nos principais critérios do Plano SP e caminha para avançar à fase amarela da quarentena ainda neste mês de junho, conforme sinalizou o Governo do Estado na tarde desta sexta-feira (19/06).

Atualmente o Alto Tietê está na fase laranja da quarentena, de controle, com liberação para o funcionamento do comércio e serviços em horário reduzido. O avanço para a etapa amarela permitirá que essa flexibilização seja estendida para mais setores, como salões de beleza, bares e restaurantes.

O próximo anúncio de mudança de classificação pelo Governo do Estado será dia 26, com validade a partir de 29 de junho. Pelas regras do Plano SP, o avanço só é possível após 14 dias de permanência numa fase.

“Ainda não cumprimos esse prazo na etapa laranja. Mas o importante é que a terceira atualização divulgada hoje traz o Alto Tietê como uma das poucas regiões do Estado classificadas com a cor amarela nos indicadores de capacidade hospitalar e evolução da epidemia”, comentou o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite.

De acordo com a terceira atualização do Plano SP, no critério ocupação hospitalar o Alto Tietê registra 67% de ocupação de UTI e tem uma média de 15 leitos para cada 100 mil habitantes (dados referentes a 18/06). Nos indicadores de evolução da epidemia, a Região teve variação de 0,80% nos casos confirmados em relação à semana anterior, de 0,90% nas internações e de 0,85% nos óbitos.

“A melhoria nos parâmetros que norteiam a classificação é resultado do trabalho de enfrentamento que vem sendo realizado nas cidades e, principalmente, da ampliação da capacidade hospitalar, possível com o envio de respiradores pelo Estado e Ministério da Saúde. Em maio o Alto Tietê tinha 329 leitos de UTI. Agora, são 468 e há mais para entrar em funcionamento tão logo todos os respiradores sejam instalados e a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano seja efetivada no próximo dia 30”, ressaltou o presidente.

Ele reforçou o pedido de apoio à população para que saia às ruas somente se necessário e com os cuidados para evitar a exposição ao vírus.

“Por mais alguns dias permaneceremos na fase laranja, de controle, e é fundamental que todos colaborem para que logo o Alto Tietê possa avançar, de forma segura e consciente, para a etapa amarela”, concluiu o presidente do CONDEMAT.