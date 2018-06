Alto Tietê paga R$ 508 mi em impostos em 5 meses

Os contribuintes do Alto Tietê pagaram nos últimos 5 meses de 2018, R$ 508 milhões em impostos - municipal, estadual e federal. O número apresenta um aumento de 9% em comparação com a arrecadação, no mesmo período de 2017. No ano passado, os habitantes da região pagaram R$ 466 milhões em impostos. Os dados foram levantados pelo DS no site do Impostômetro e representam a contribuição de 1º de janeiro até 3 de junho de 2017 e 2018.

As três cidades com as maiores arrecadações são Mogi das Cruzes com R$ 162 milhões arrecadados este ano; Poá com R$ 107 milhões; Suzano com R$ 85 milhões e Itaquaquecetuba com R$ 73 milhões. Já as cidades com menos arrecadações estão Biritiba-Mirim com R$ 3 milhões e Salesópolis R$ 1 milhão.

Suzano é a terceira cidade com mais arrecadações. Do ano passado para cá, os suzanenses pagaram R$ 7,8 milhões a mais do que em 2017, aonde foram arrecadados R$ 77 milhões em impostos, gerando um aumento de 10%. Vale destacar que o valor apresentado equivale ao total de impostos, taxas e contribuições pagas.

Nacional

Na manhã de segunda-feira, o Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) atingiu R$ 1 trilhão em arrecadação de âmbito municipal, estadual e federal. O valor será arrecadado com 12 de antecedência em comparação a 2017.