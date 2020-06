Alto Tietê passa da fase vermelha para laranja e comércio e shoppings voltam a funcionar

O Alto Tietê passou da fase vermelha para laranja e determinados setores poderão voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 15, com exigências específicas de prevenção para o funcionamento. É o caso de lojas e shoppings center da região - praças de alimentação de empreendimentos comerciais não poderão funcionar. Há, ainda, o retorno de concessionárias, atividades imobiliárias e escritórios. A mudança de fases foi anunciada nesta quarta-feira, 10, pelo governador João Doria (PSDB).

A partir desta quarta-feira, 10, os prefeitos da região devem analisar e começar a preparar os decretos para o retorno das atividades. Nestes documentos, os gestores deverão pôr as exigências para os comércios abrirem, por exemplo, com o horário de funcionamento reduzido a quatro horas, protocolos de saúde, capacidade de pessoas em um espaço, entre outros.

O retorno completo das atividades econômicas, como academias e outras, dependerá exclusivamente do número de novos casos e mortes pelo novo coronavírus, além do número de leitos de UTI disponível, entre outros fatores na região. O monitoramento ocorrerá de 7 em 7 dias. Com a eventual melhora, a região terá mais setores permitidos a funcionar, com exigências de saúde, para evitar a proliferação e contaminação do novo coronavírus.

"O Plano São Paulo de Retomada Consciente é um GPS, que nos guia. Orientado pela medicina, com a contribuição do setor econômico, para sairmos da crise com previsibilidade, segurança e o maior número de vidas salvas", disse.

Feriado

Durante a coletiva no Palácio dos Bandeirantes, Doria anunciou que deverá ser publicado, no Diário Oficial, decreto sobre o feriado de Corpus Christi, na quinta-feira, 11. Além disso, haverá ponto facultativo na sexta-feira, 12. Com isto, os serviços públicos estaduais não funcionarão. "O objetivo é um só: manter o isolamento social", disse.

Ele, ainda, falou sobre a nova quarentena que será do dia 15 para 28, em regiões faseadas como vermelho.