Alto Tietê passa de 800 mortes por Covid-19 ao registrar segundo maior índice de óbitos nesta quarta-feira

O Alto Tietê registrou 21 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o segundo maior índice registrado até o momento. No dia 4 de junho a região teve o maior número de óbitos, foram 22. Agora o total de vítimas fatais está em 812, mas taxa de letalidade do vírus na região está em 7,48%, ou seja, menos de 10% dos infectados morreu.

As novas mortes foram registradas em Arujá (1), Ferraz (2), Itaquá (8), Mogi (4), Poá (2), Santa Isabel (1), Suzano (3).

Sobre o número total de mortes, Mogi ainda lidera, com 206 óbitos. Dificilmente a cidade deixará a liderança. Salesópolis segue em último, com apenas oito. O total de vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (47), Biritiba-Mirim (10), Ferraz de Vasconcelos (101), Guararema (21), Itaquá (164), Mogi (206), Poá (65), Salesópolis (8), Santa Isabel (47) e Suzano (143).

Casos confirmados

Mogi também lidera entre os casos positivos, com 3.037, sendo 128 nas últimas 24 horas. Salesópolis figura em último, com 87, não tendo registrado nenhum contaminado no último dia. Suzano não teve novos infectados.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (831), Biritiba-Mirim (93), Ferraz de Vasconcelos (961), Guararema (207), Itaquá (2.041), Mogi (3.037), Poá (832), Salesópolis (87), Santa Isabel (501) e Suzano (2.265).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, foram 176 no último dia. Mogi possui o maior índice, com 1.987, enquanto Biritiba o menor, com 63. Em Suzano foram 60 recuperados, mas o destaque é de Santa Isabel, com 38 novos.

O total de recuperados está divididos entre Arujá (697), Biritiba-Mirim (63), Ferraz (421), Guararema (132), Itaquá (702), Mogi (1.987), Poá (275), Salesópolis (65), Santa Isabel (333) e Suzano (1.310).

SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ALTO TIETÊ CIDADE MORTES CONFIRMADOS RECUPERADOS Arujá 47 831 697 Biritiba 10 93 63 Ferraz 101 961 421 Guararema 21 207 132 Itaquá 164 2.041 702 Mogi 206 3.037 1.987 Poá 65 832 275 Salesópolis 8 87 65 Santa Isabel 47 501 333 Suzano 143 2.265 1.310 Total 812 10.855 5.985

Casos suspeitos