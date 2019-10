Alto Tietê perde 5,7 mil empresas em 11 anos, apontam cálculos do IBGE

Pelo menos 5.719 empresas fecharam as portas no Alto Tietê, em um período de 11 anos, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A região tinha um total de 38.169 empresas atuantes em 2008. A última pesquisa, referente ao ano de 2017, apontou para um total de 32.450, uma redução de 14,98%.

Apesar de o número de empresas fechadas ser maior do que abertas, o cenário da região mostra que houve um crescimento de pessoas empregadas, exceto em atividades informais (sem registro). O IBGE calculou que, em 2008, as dez cidades do Alto Tietê tinham 243.099 pessoas assalariadas. Em 2017, o número subiu para 278.820,um crescimento de 14,69%.

Um possível fator para esta elevação de assalariados pode ser encontrado na diminuição da média salarial do Alto Tietê. Para se ter ideia, em algumas cidades, a diminuição foi de quase um ponto percentual.

Poá

O único município a apresentar um cenário decrescente na última década foi Poá. Ao todo, 8.779 empresas deixaram de existir na cidade. Segundo dados do Cadastro Central de Empresas (Cempre), o auge poaense foi em 2008, quando existiam 11.868. Depois, os números só caíram até chegar em 3.089 em 2017. Para se ter ideia, a alíquota chegou a ser de 0,25% sobre o Imposto Sobre Serviços (ISS).

Guararema também viu empresas fecharem no município. Saiu de 1.065, em 2008, para 999 em 2017. Santa Isabel e Biritiba Mirim também ficou num cenário negativo.

Crescimento

Em relação aos demais nove municípios, houve um aumento de novas empresas ano após ano. Mogi das Cruzes cresceu, passando de 9.834 em 2008, para 11.477 em 2017. Em segundo lugar está Suzano, que saiu de 5.781 no primeiro ano do cadastro para, em 2017, atingir a marca de 6.111 empresas.

Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Arujá apresentaram dados positivos.