Alto Tietê recebe 351 denúncias de suspeitas de trabalho infantil

Celebrando o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, em 12 de junho, as cidades do Alto Tietê reforçam campanhas de conscientização e apresentam estratégias para enfrentar essa violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. Foram 351 atendimentos relacionados a essa situação nas cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba. Ou seja, casos suspeitos de trabalho infantil.

Ferraz de Vasconcelos e Poá também realizaram atendimentos, mas não especificaram quantos, já as outras cidades da região não responderam até o fechamento desta matéria.

Em Suzano, a cidade reformulou o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e, desde 2022, passou a atuar com base em diagnósticos territoriais, abordando diretamente os locais onde crianças e adolescentes estão em situação de trabalho. Assim, as famílias podem receber acompanhamento técnico com suporte em diversas áreas incluindo saúde, educação, reinserção no mercado de trabalho, orientação jurídica e acesso a programas sociais.

De janeiro a maio deste ano, foram realizados 179 atendimentos, sendo esses feitos de forma geral como denúncias, atendimentos de saúde, educação, vagas de emprego, entre outras solicitações. No mesmo período de 2024, foram 306. A cidade também tem promovido ações de conscientização, como a passeata do dia 12 de junho na região norte, e participa de encontros regionais e estaduais como exemplo de boas práticas.

Em Mogi das Cruzes, a Secretaria de Assistência Social realizará, nos dias 14 e 15 de junho, uma campanha especial no Sesc Mogi, com panfletagem e diálogo direto com a população sobre os riscos e as consequências do trabalho infantil. A ação conta com equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social a Crianças e Adolescentes (SEASCA) e do PETI.

No ano de 2025, o SEASCA já realizou 128 abordagens com indícios de trabalho infantil, foram 71 programadas e 57 feitas a partir de solicitações da população. Em 80% dos casos, a equipe confirmou a presença de crianças em situação de trabalho. Paralelamente, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) acompanha atualmente 24 famílias, número inferior ao registrado em 2024, quando eram 36.

Já Itaquaquecetuba atua com uma equipe técnica vinculada ao CREAS, enfrentando o trabalho infantil por meio do PETI, que realiza escuta qualificada e promove encaminhamentos às redes de apoio. As famílias em situação de vulnerabilidade são inseridas em serviços como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e podem acessar benefícios como o Bolsa Família.

O município registrou 30 denúncias de julho a dezembro de 2024 e 44 denúncias apenas no primeiro semestre de 2025, o que indica, de acordo com a Prefeitura, um aumento na visibilidade e no enfrentamento do problema. Entre as ações recentes estão a distribuição de cartazes em ônibus, blitz educativa em semáforos, campanhas nas redes sociais e formações com a rede socioassistencial. No dia 23 de junho está previsto um fórum sobre o tema, com o lema “Fortalecendo a rede de proteção: compromisso coletivo pela erradicação do trabalho infantil”.

Poá mantém atendimento especializado e parceria com ONGs, sendo o CREAS responsável pelo atendimento de casos de trabalho infantil e atuando em parceria com a instituição Tia Lia, que realiza abordagem social. O equipamento oferece escuta, orientações e encaminhamentos para os demais serviços da rede municipal.

Ferraz de Vasconcelos, por sua vez, tem o combate do trabalho infantil conduzido pela rede socioassistencial, que atua na identificação e acompanhamento dos casos por meio do Cadastro Único, serviços de convivência e programas como PAIF e PAEFI. A cidade destaca o papel do CREAS, responsável pelo atendimento psicossocial das famílias e pela articulação com as redes de saúde, educação e cultura.

A Secretaria de Assistência Social promove rodas de conversa com a rede, campanhas educativas em datas estratégicas – como o 12 de junho e o Carnaval – e ações com crianças e adolescentes em territórios vulneráveis. Além disso, Ferraz integra o projeto “MPT na Escola” e conta com a Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (COMPETI).