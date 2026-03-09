Alto Tietê recebe capacitação inédita sobre letramento em diversidade sexual

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), em conjunto com a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, promoverá a capacitação “Letramento em Diversidade Sexual”, voltada à qualificação de servidores públicos, gestores municipais e demais interessados em ampliar conhecimentos sobre diversidade, cidadania e atendimento inclusivo no setor público.

A formação gratuita e inédita na região será no dia 23 de março (segunda-feira), às 14 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica – Cemforpe (Rua Antenor Leite da Cunha, nº 55 - Mogilar). As inscrições estão disponíveis pela plataforma Sympla (sympla.com.br/evento/palestra-protecao-de-dados/3330128). A atividade será ministrada pelo advogado e gestor público Rafael Calumby Rodrigues, coordenador estadual de Políticas para a Diversidade Sexual.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a um panorama das políticas públicas de diversidade no Estado de São Paulo, com contextualização de normativas, programas e diretrizes voltadas à promoção da igualdade e ao enfrentamento das discriminações.

A capacitação também abordará conceitos fundamentais do letramento em diversidade sexual, incluindo terminologias adequadas, respeito à identidade de gênero e à orientação sexual, além de práticas institucionais inclusivas.

Outro ponto da formação será a contextualização histórica do movimento social LGBT+, destacando a trajetória de luta por direitos, marcos legais e avanços nas políticas públicas.

Para a coordenadora da Câmara Técnica de Políticas Públicas para Mulheres do Condemat+ e primeira-dama de Arujá, Clau Camargo, a iniciativa reforça a importância da formação continuada no serviço público. “Promover o letramento em diversidade é fundamental para que os servidores compreendam melhor as diferentes realidades da sociedade e possam atuar com respeito, sensibilidade e responsabilidade”, destacou.

