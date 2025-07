Suzano recebe evento 'Mulheres Negras: Protagonizando Suas Histórias'

Em celebração ao Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado nesta sexta-feira (25), a Associação Cultural Casa Beija-Flor promove o evento “Mulheres Negras: Protagonizando Suas Histórias”.

O encontro acontece neste sábado (26), na sede da associação, localizada na avenida Rio de Janeiro, 200 - Parque Suzano, em Suzano. A entrada é gratuita.

Segundo a Associação, o evento é um momento de arte, escuta, afeto e ancestralidade. A programação contempla rodas de conversa, desfile com empreendedoras negras, capoeira, dança africana, terapias ancestrais, alimentação afetiva e outras atividades.

“Este é um chamado para fortalecer as histórias que nos atravessam, celebrar as que vieram antes de nós e construir, em coletivo, um futuro com mais liberdade, pertencimento e dignidade”, destacou a associação. "Venha com a gente e traga outras mulheres negras do Alto Tietê para viver esse dia tão especial", finalizou.