Alto Tietê recebe mais de 70 tipos de remédios do Estado ao longo de 2025

As cidades do Alto Tietê dependem do governo do Estado para o abastecimento de mais de 70 classes terapêuticas de medicamentos distribuídos à população. Em todos os municípios, a solicitação é feita por meio de sistemas estaduais, como programações anuais, plataformas como o Farmanet ou o Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica, e as entregas seguem cronogramas pré-estabelecidos. Entre os principais itens fornecidos estão medicamentos para diabetes, saúde da mulher e hipertensão.

Em Suzano, o abastecimento ocorre por meio de uma programação elaborada no início de janeiro, que define os envios de todo o ano. Nessa lista, há vários medicamentos comuns já fornecidos às cidades, como insulinas NPH e regular, anticoncepcionais e insumos para o programa antitabagismo.

Segundo a Secretaria de Saúde, o Estado disponibiliza um cronograma de entregas para garantir previsibilidade no recebimento dos produtos. Cada medicamento possui um calendário próprio.

A administração municipal explicou que o sistema estadual fornece uma estimativa baseada no consumo dos últimos anos, e cabe ao município ajustar as quantidades conforme a demanda real. Além da programação anual, há a possibilidade de reprogramação ao longo do ano, como ocorre em programas específicos, por exemplo, o de tuberculose.

O programa de maior volume é o de diabetes, que contempla insulinas NPH e regular, além de canetas e agulhas. Geralmente são enviadas duas remessas mensais, de janeiro a dezembro.

Itaquá

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que o abastecimento de medicamentos é realizado por meio do Departamento Regional de Saúde (DRS) e do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), seguindo dois formatos. O Componente Básico, cuja responsabilidade é municipal, mas com financiamento federal e repasse estadual, e o Componente Especializado, de Alto Custo, cujos itens são solicitados e retirados diretamente pelos pacientes na unidade específica deste serviço.

Os principais medicamentos fornecidos pelo Estado incluem anticoncepcionais, antidiabéticos, imunomoduladores, antirretrovirais, antibióticos e imunossupressores. As solicitações trimestrais e anuais são feitas pelo Sistema de Gerenciamento dos Programas de Assistência Farmacêutica, e o município recebe uma grade trimestral com os itens disponibilizados.

Em média, Itaquá solicita cerca de 72 classes terapêuticas. O reabastecimento é automático, conforme os ciclos definidos pelo Estado, e, em casos emergenciais, a solicitação é feita diretamente à representação estadual.

Ferraz

Em Ferraz de Vasconcelos, os medicamentos sob responsabilidade do Estado são solicitados pela plataforma Farmanet. Entre os itens disponíveis estão anti-hipertensivos, antidiabéticos, diuréticos e anticoncepcionais. Os pedidos são realizados pelo município e o abastecimento ocorre de forma trimestral, seguindo o cronograma definido pelo governo estadual.

