Região

Alto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde

Cerca de R$ 5,8 milhões já foram repassados aos municípios por meio do Incentivo à Gestão Municipal (IGM) SUS Paulista

01 novembro 2025 - 08h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Alto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúdeAlto Tietê recebe R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde - (Foto: Paulo Guereta/Governo de SP)

O Governo de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (30), o repasse de R$ 14,7 milhões em recursos extras para a saúde aos municípios do Alto Tietê. O anúncio foi feito pelo governador Tarcísio de Freitas durante evento no Palácio dos Bandeirantes que reuniu prefeitos, secretários municipais da saúde e parlamentares.

Biritiba Mirim foi a cidade que recebeu o maior repasse, de R$ 3,5 milhões, seguida por Itaquaquecetuba (R$ 3 milhões); Poá (R$ 2,6 milhões); Arujá (R$ 2,5 milhões); Salesópolis (R$ 1,2 milhão); Ferraz de Vasconcelos (R$ 1 milhão); Mogi das Cruzes (R$ 500 mil); Suzano (R$ 200 mil); e Guararema e Santa Isabel (R$ 100 mil cada).

“As gestões municipais nos ensinam e inspiram muito e é por essa razão que o Governo de São Paulo tem como obrigação tentar ajudar, na medida do possível, o trabalho de cada um dos prefeitos. Queremos que as gestões sejam bem-sucedidas, porque é nas cidades que as pessoas vivem. Ninguém vive na União ou no Estado. No fim das contas, o que a gente quer é trabalhar junto com as prefeituras para que façam a diferença para a população”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Os recursos destinados à área da saúde serão repassados aos Fundos Municipais para custeio e investimento nos serviços municipais de saúde, visando ampliar e fortalecer o atendimento à população. 

O aporte financeiro tem origem em transferências voluntárias de parlamentares estaduais e indicações governamentais. A prefeita Meiri Catelani, de Bady Bassitt, na região metropolitana de São José do Rio Preto, recebeu simbolicamente o “cheque” do investimento.

Em junho deste ano, o Governo de São Paulo liberou R$ 5,8 milhões em recursos extras para as cidades do Alto Tietê. Somando ao anúncio desta quinta-feira, os repasses extras ultrapassam R$ 20,5 milhões para fortalecer os investimentos na atenção primária do Sistema único de Saúde (Sus).

“Desde os primeiros dias de gestão, o governador Tarcísio de Freitas tem nos chamado para falar de uma tríade fundamental para o desenvolvimento do estado: o Executivo, os parlamentares da Alesp e os municípios. Não é viável construir um estado forte, robusto, inclusivo e justo se nós não tivermos uma interlocução direta com esses outros lados”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

Saúde regional

O governo paulista tem avançado também na área da Saúde com políticas públicas inovadoras. O principal destaque é a Tabela SUS Paulista, que já repassou mais de R$ 7,5 bilhões para 800 instituições filantrópicas conveniadas ao SUS. 

Em agosto deste ano, o governador Tarcísio de Freitas anunciou a Tabela SUS Paulista Municipal, que contempla cerca de 100 hospitais de mais de 70 cidades, atendendo a um pleito histórico dos municípios e fortalecendo o financiamento da atenção especializada nas cidades paulistas.

A iniciativa inédita no país se soma ao IGM SUS Paulista, que já destinou mais de R$ 1 bilhão, desde o ano passado às prefeituras, para promover ações de prevenção e promoção de saúde pública dos 645 municípios, com resultados mensurados por meio de indicadores de performance, dentre eles cobertura vacinal, mortalidade infantil e cobertura de pré-natal. Somados, os aportes às prefeituras já ultrapassam R$ 2,3 bilhões para a saúde municipal.

