Alto Tietê recebe verba de R$ 5,4 mi do Estado para Assistência Social

O governador João Doria e a secretária de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, assinaram, ontem, no Palácio dos Bandeirantes, o repasse de R$ 5,4 milhões para as cidades do Alto Tietê. O valor é para aplicar em uma rede de proteção de serviços socioassistenciais. As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social para os fundos municipais.

Em todo o Estado, os municípios reúnem 1.758 serviços e 1.344 equipamentos. A verba será repassada aos municípios atendidos pelas Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social.

A cidade de Suzano recebeu 8,7% do total do repasse para o Alto Tietê, e soma R$ 474.900. Mogi das Cruzes é a cidade que recebeu o maior valor, o total de R$ 1,5 milhão.

Os serviços são oferecidos à pessoas em situação de vulnerabilidade social ou risco social, pessoas em situação de rua e violência, pessoas com deficiência, em situação de discriminação em decorrência de orientação sexual/raça/etnia, adolescentes em conflito com a lei e migrantes, entre outros.

"São programas para os mais desvalidos e desprotegidos na sociedade brasileira, especificamente em São Paulo. Autorizamos também recursos importantes para a ampliação do [projeto] Recomeço, principalmente na capital, região metropolitana e cidades que são mais vulneráveis", disse Doria.

A secretária Célia Parnes ressalta que o repasse do recurso para os municípios responsáveis pela gestão e dos serviços socioassistencias, é feito para garantir o fortalecimento da rede de proteção local atendendo as demandas reais da população.