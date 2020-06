Alto Tietê receberá 20 respiradores ainda nesta semana; Itaquá e Mogi serão beneficiadas

O Governo do Estado anunciou hoje (02/06) o envio de 20 respiradores para reforçar a capacidade hospitalar da região leste, representada pelo CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. Os equipamentos deverão chegar até quinta-feira e isso significa a ampliação de mais 20 leitos de UTI para pacientes da região. Também nesta terça-feira, a direção do CONDEMAT participou de uma reunião com gestores de saúde sobre a atualização de informações dos leitos no Censo Covid-19, que norteia as análises do Estado para o faseamento da quarentena.

“O aumento da capacidade hospitalar é fundamental para que a região possa evoluir de fases na quarentena inteligente. Esse anúncio de hoje, dos respiradores, permite que novos leitos sejam disponibilizados de imediato e isso ajuda o trabalho que tem sido feito para que a Região tenha condições de, com segurança, mudar de classificação nas próximas semanas”, ressaltou o presidente do CONDEMAT, prefeito Adriano Leite.

O Estado não confirmou para quais cidades os equipamentos serão destinados. Mas na reunião da Comissão Intergestora Bipartite, ocorrida na tarde de terça-feira, o secretário executivo da Secretaria de Estado da Saúde, Eduardo Ribeiro Adriano, adiantou que os aparelhos vão para Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

A chegada dos equipamentos ampliará em cerca de 6% a capacidade hospitalar do Alto Tietê e há a promessa de mais aparelhos para a região.

“A capacidade hospitalar foi o que impactou para que as sub-regiões da Grande São Paulo ficassem na fase vermelha. Hoje encaminhamos respiradores para que todas possam avançar com novos leitos e vamos seguir fazendo isso com respiradores e também com ampliações”, anunciou o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O Estado tem compromissado com o Alto Tietê a ampliação de 198 novos leitos Covid-19 nos hospitais estaduais da Região até o final deste mês. Dessas unidades, 60 são leitos de UTI, previstos para os hospitais Regional de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti em Mogi das Cruzes e Hospital das Clínicas Auxiliar de Suzano.

Hoje à tarde, o presidente Adriano reforçou aos gestores de saúde a importância da atualização constante dos leitos no sistema do Censo Covid-19, durante uma reunião promovida pela Diretoria Regional de Saúde do Estado (DRS-1). Ele explicou que as equipes técnicas do CONDEMAT e das prefeituras estão atuando em várias frentes para consolidar os dados da capacidade hospitalar e da evolução da doença, num trabalho que será semanal porque há várias fases para evoluir na quarentena.

“Os critérios técnicos que deverão ser atendidos pelas regiões na classificação foram divulgados há poucos dias e somente hoje, por exemplo, os gestores municipais deverão receber a senha para enxergar no Censo Covid os dados alimentados pelos equipamentos de saúde, público e privados, e a taxa de ocupação dos leitos. E são informações primordiais para balizar a atuação dos prefeitos nas etapas da quarentena”, explicou o presidente.

Nesta quarta-feira, prefeitos do CONDEMAT acompanharão a coletiva do governador João Doria no Palácio dos Bandeirantes, quando ele anunciará o resultado da primeira revisão do Plano São Paulo.