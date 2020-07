Alto Tietê receberá R$ 36 milhões para enfrentar a pandemia da Covid-19; Bertaiolli incluiu R$ 6 milhões nesse total

O Alto Tietê será beneficiado com R$ 36 milhões em verbas federais para serem investidos no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Desse total, R$ 30 milhões vem do Ministério da Saúde, e mais R$ 6 milhões por emenda parlamentar do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD).

O valor repassado pelo político deve chegar, segundo ele, até esta sexta-feira (3). Os outros R$ 30 milhões devem vir até a próxima semana, mas a verba já consta no Diário Oficial da União.

A cidade mais beneficiada será Mogi das Cruzes, que receberá R$ 10.309.296,00, sendo R$ 3 milhões por emenda do parlamentar. Suzano receberá R$ 6.375.173,00, o segundo maior valor da região. Desse total, R$ 1 milhão virá do deputado. (veja tabela abaixo)

“É muito importante mantermos o foco na prevenção e no combate à Covid-19. A situação ainda é muito grave e os municípios tiveram uma queda muito grande na arrecadação, e na contrapartida, os custos com a saúde e outros serviços aumentaram muito”, destaca Bertaiolli, acrescentando que os recursos serão enviados para os Fundos Municipais de Saúde, ligados à Secretaria Municipal de Saúde de cada cidade. “A forma de aplicação é definida de acordo com a necessidade de cada município frente à pandemia”.

Ainda segundo o deputado, os valores para cada município é estabelecida de acordo a população, a incidência de casos, a estrutura de atendimento e o avanço da doença. “Várias diretrizes são utilizadas na composição destes valores”, salienta deputado. “Além dos valores estabelecidos, nós conseguimos incluir emendas para cada cidade, ampliando esses recursos”, destaca o parlamentar, salientando que os gastos são todos auditados pelo Tribunal de Contas da União.

Ainda conforme Bertaiolli, a preocupação é planejar ações de forma que o combate à pandemia na área da saúde ocorra concomitantemente às ações de retomada das atividades econômicas, geração de emprego e recuperação da renda da população. “Precisamos combater a pandemia na economia, mas essas decisões passam pelas medidas na área da saúde, fundamentais para preservar e salvar a vida das pessoas”.