Alto Tietê reforça manutenção de placas e sinalização viária

As cidades do Alto Tietê têm intensificado as ações diárias de manutenção e modernização da sinalização viária, com foco em melhorar a segurança e a organização do trânsito. Segundo dados de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá e Guararema, o trabalho contínuo envolve desde compras de novas placa, até projetos de modernização.

As prefeituras destacam que os trabalhos são realizados na sinalização horizontal, que é composta por marcações, símbolos e legendas feitos sobre o pavimento das ruas e na sinalização vertical, que é caracterizada por placas fixadas ou suspensas sobre as ruas com símbolos e legendas sobre a legislação de trânsito.

Em Suzano, a Prefeitura esclarece que as placas de trânsito são substituídas regularmente para garantir legibilidade e visibilidade tanto na região central quanto nos bairros, abrangendo áreas de maior fluxo e locais residenciais. As placas danificadas, ilegíveis ou desatualizadas são removidas e substituídas por novas. A sinalização horizontal também é revitalizada regularmente.

Mogi das Cruzes

Segundo a Prefeitura de Mogi, a vistoria da sinalização de trânsito em toda a cidade é uma ação contínua da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. São identificados desgastes ou avarias nas placas, semáforos, sinalização de solo e demais recursos para substituições e revitalizações.

Em novembro deste ano, a administração municipal revitalizou a sinalização de trânsito de 58 cruzamentos e 14 ruas do distrito de Jundiapeba. Além disso, na parte semafórica, foram quatro substituições de suporte, uma troca de semáforo, três de botoeiras e seis manutenções corretivas.

Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura declara que, mensalmente, são executados, em toda a cidade, serviços de recolocação de sinalização vertical e pintura de sinalização horizontal, garantindo mais segurança e organização no trânsito.

Poá

Já em Poá, a Secretaria de Transportes realiza iniciativas para melhorar a sinalização viária em todo o município. Recentemente, concluiu uma ampla revitalização das sinalizações horizontais na área central da cidade e outros bairros, incluindo a pintura de faixas de pedestres, lombadas, lombofaixas, vagas de estacionamento prioritário, áreas para motocicletas e demais marcações necessárias para segurança e organização no trânsito.

Arujá

No município de Arujá, a prefeitura destaca que o Departamento de Trânsito efetua a fiscalização rotineira das placas de regulamentação e orientação de trânsito, fazendo a implantação, manutenção e substituição quando necessário.

Guararema

Por fim, a Prefeitura de Guararema informa que realiza periodicamente a manutenção das sinalizações.