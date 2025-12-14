Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 14 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Alto Tietê reforça manutenção de placas e sinalização viária

Munícipios avançam em revitalizações, substituição de placas e estudos de tráfego para garantir mais segurança

14 dezembro 2025 - 20h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
Placas de trânsito são substituídasPlacas de trânsito são substituídas - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

As cidades do Alto Tietê têm intensificado as ações diárias de manutenção e modernização da sinalização viária, com foco em melhorar a segurança e a organização do trânsito. Segundo dados de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Arujá e Guararema, o trabalho contínuo envolve desde compras de novas placa, até projetos de modernização.

As prefeituras destacam que os trabalhos são realizados na sinalização horizontal, que é composta por marcações, símbolos e legendas feitos sobre o pavimento das ruas e na sinalização vertical, que é caracterizada por placas fixadas ou suspensas sobre as ruas com símbolos e legendas sobre a legislação de trânsito.

Em Suzano, a Prefeitura esclarece que as placas de trânsito são substituídas regularmente para garantir legibilidade e visibilidade tanto na região central quanto nos bairros, abrangendo áreas de maior fluxo e locais residenciais. As placas danificadas, ilegíveis ou desatualizadas são removidas e substituídas por novas. A sinalização horizontal também é revitalizada regularmente.

Mogi das Cruzes

Segundo a Prefeitura de Mogi, a vistoria da sinalização de trânsito em toda a cidade é uma ação contínua da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. São identificados desgastes ou avarias nas placas, semáforos, sinalização de solo e demais recursos para substituições e revitalizações.

Em novembro deste ano, a administração municipal revitalizou a sinalização de trânsito de 58 cruzamentos e 14 ruas do distrito de Jundiapeba. Além disso, na parte semafórica, foram quatro substituições de suporte, uma troca de semáforo, três de botoeiras e seis manutenções corretivas. 

Ferraz de Vasconcelos

Em Ferraz de Vasconcelos, a Prefeitura declara que, mensalmente, são executados, em toda a cidade, serviços de recolocação de sinalização vertical e pintura de sinalização horizontal, garantindo mais segurança e organização no trânsito.

Poá

Já em Poá, a Secretaria de Transportes realiza iniciativas para melhorar a sinalização viária em todo o município. Recentemente, concluiu uma ampla revitalização das sinalizações horizontais na área central da cidade e outros bairros, incluindo a pintura de faixas de pedestres, lombadas, lombofaixas, vagas de estacionamento prioritário, áreas para motocicletas e demais marcações necessárias para segurança e organização no trânsito.

Arujá

No município de Arujá, a prefeitura destaca que o Departamento de Trânsito efetua a fiscalização rotineira das placas de regulamentação e orientação de trânsito, fazendo a implantação, manutenção e substituição quando necessário.

Guararema

Por fim, a Prefeitura de Guararema informa que realiza periodicamente a manutenção das sinalizações.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Frente fria avança e mantém chuva forte e risco elevado de transtornos em São Paulo até terça-feira
Região

Frente fria avança e mantém chuva forte e risco elevado de transtornos em São Paulo até terça-feira

Mogi notifica CNL por impedimento de retorno de ônibus no Manoel Ferreira
Região

Mogi notifica CNL por impedimento de retorno de ônibus no Manoel Ferreira

Estação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai Noel
Natal

Estação Natal Poá é aberta com decoração, cultura e Papai Noel

Luis Camargo assume Condemat+: 'Missão será manter ritmo de trabalho'
Região

Luis Camargo assume Condemat+: 'Missão será manter ritmo de trabalho'

Entrega da Vila Olímpica acontece neste domingo em Ferraz
Região

Entrega da Vila Olímpica acontece neste domingo em Ferraz

Ateliê itinerante Onírica entrega diplomas para mais de 50 mulheres em Poá
Região

Ateliê itinerante Onírica entrega diplomas para mais de 50 mulheres em Poá