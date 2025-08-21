Alto Tietê registra 103 mortes no trânsito em 2025, mas índice cai 14,8%

O Alto Tietê registrou, entre janeiro e julho, 103 mortes no trânsito, o índice, porém, caiu 14,8% quando comparado ao mesmo período de 2024, quando a região teve 121 vítimas.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta quinta-feira.

Das dez cidades do Alto Tietê, seis tiveram queda nos índices, uma manteve o mesmo número e três registraram aumento.

Queda

Suzano aparece entre as cidades que tiveram queda nos índices. O percentual de queda foi de 11,11%, passando de 18 para 16.

Na ordem das cidades com maior queda percentual, Salesópolis é a primeira, com 80%, passando de cinco para uma morte.

Em seguida aparece Santa Isabel, com queda de 37,5%, passando oito para cinco mortes.

E Mogi, com queda de 32,5%, passando de 40 para 27 vítimas.

Aumento

Entre as três cidades que tiveram aumento, Biritiba teve o maior percentual: 120%. O número de vítimas aumento de cinco para 11.

Ferraz também teve aumento, de 20%, passando de cinco para seis mortes. E por fim, Arujá, com aumento de 12,5%, passando de oito para nove.

Manteve

Somente Poá registrou o mesmo número nos dois anos. Foram três mortes no trânsito em cada período.

Em julho

Somente na comparação de julho deste ano com 2024, a região também registrou queda de 17,39%, passando de 23 para 19.

Estado

O estado de São Paulo registrou queda no número de mortes no trânsito pelo segundo mês consecutivo. Julho de 2025 praticamente repetiu o mês anterior, junho, que teve retração de 8,3% nos óbitos em relação a junho de 2024. Agora, na comparação entre julho de 2024 e julho de 2025, a redução foi de 8,2%, puxada pela queda nas mortes relacionadas a bicicletas, que recuaram 26,3% e naquelas que envolveram motos, com queda de 10% no mesmo intervalo. No ano, o recuo acumulado no número total de mortes no estado é de 1,4%.

A melhoria no trânsito paulista em 2025 tem a contribuição de três cidades: a capital, a vizinha Guarulhos e Ribeirão Preto, no interior. Na capital, as mortes no trânsito caíram 7,8% de janeiro a julho, em relação ao mesmo período do ano passado. Houve reduções em todos os modais: bicicletas (-46,4%), carros (-12,9%), motocicletas (-5,4%) e pedestres (-3,9%).