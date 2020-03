Alto Tietê registra 12 casos do novo coronavírus; 5 foram descartados

O Alto Tietê registra 12 casos do novo coronavírus, sendo cinco já descartados. Os dados foram divulgados ontem pela coordenadora da Câmara Técnica da Saúde do Condemat, Adriana Martins, durante o programa DS Entrevista.

Segundo Adriana, quatro casos foram registrados em Mogi das Cruzes, quatro em Suzano, dois em Poá, um em Arujá e outro em Salesópolis.

Além disso, Adriana informou que são 16 casos confirmados em São Paulo, sendo 322 casos suspeitos e 271 descartados.

A coordenadora informou que as orientações de prevenção foram passadas “no momento em que o Ministério da Saúde informou que a situação passava para ‘estado de emergência’”.

“As etiquetas respiratórias estão bem divulgadas para a população. As pessoas sabem como se comportar na hora de espirrar. Outro assunto é o álcool gel. Não basta usar ele apenas, tem que lavar bem as mãos”, diz.

Adriana lembra o caso da Sars, em 2002, quando a doença matou muitas pessoas por falta de cuidados.

“Muitas mortes por Sars, o vírus primo do coronavírus, foram ocasionadas por falta de cuidados”, concluiu.

A coordenadora alerta as pessoas com virose, e orienta que elas “devem evitar locais com aglomeração”.

As Câmaras Técnicas são responsáveis por assuntos relevantes para a sociedade. “Em nosso caso, buscamos melhorar e qualificar a Saúde na região. Essa é a nossa batalha diária. É o que buscamos à frente dessa Câmara Técnica”, explicou a coordenadora.

A câmera realiza reuniões uma vez por mês, com temas em relevância no momento.