Alto Tietê registra 14 novas mortes por coronavírus em três dias

O Alto Tietê registrou 14 novas mortes por coronavírus em três dias. Vítimas fatais representam 10,44% dos infectados. Os novos óbitos estão registrados em Ferraz de Vasconcelos (5), Mogi das Cruzes (6), Poá (1), Santa Isabel (1) e Suzano (1).

O total de mortes chegou, nesta segunda-feira (08), a 435, que estão divididos entre Arujá (23), Biritiba (5), Ferraz (60), Guararema (9), Itaquá (92), Mogi (111), Poá (36), Salesópolis (3), Santa Isabel (29) e Suzano (67).

Já o número de infectados na região saltou em 214 novos casos, 5,41% comparado ao levantamento de sexta-feira passada, e chega a 4.166 pacientes positivos para a Covid-19.

O total de casos positivos está dividido entre Arujá (301), Biritiba-Mirim (51), Ferraz de Vasconcelos (502), Guararema (67), Itaquá (626), Mogi (1.319), Poá (321), Salesópolis (22), Santa Isabel (180) e Suzano (777).

Recuperados

Número de recuperados do coronavírus chegou a 2.146, aumento de 89 casos, ou 145%, comparado aos dados de sexta.

Recuperados estão registrados em Arujá (208), Biritiba-Mirim (35), Ferraz (149), Guararema (33), Itaquá (254), Mogi (886), Poá (73), Salesópolis (14), Santa Isabel (114) e Suzano (380).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 14.534 possíveis infectados, onde 1.754 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 1698% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de sexta-feira.

Mogi lidera com 5.953 pacientes com suspeita do vírus, onde 869 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 5.293 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 2.233 pacientes monitorados na cidade, sendo que 379 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.609 pacientes com suspeita do vírus, com 87 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de sexta-feira eram 1.523 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 1.891 pacientes monitorados, onde 184 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 918 casos suspeitos, onde 134 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 658 suspeitos, onde 8 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 634 pacientes suspeitos, onde 30 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 167, 358 e 113 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta, os dados apontavam para 161, 318 e 107 suspeitos.