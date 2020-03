Alto Tietê registra 148 novos casos suspeitos de coronavírus; Mogi tem nova confirmação

O Alto Tietê registra crescimento de 148 casos suspeitos de coronavírus e confirma um novo paciente com o vírus em Mogi das Cruzes. Região tem agora 13 confirmados com Covid-19 e 669 suspeitos.

Em Mogi são 7 pacientes com confirmação do vírus; em Ferraz um casal que trabalha em um hospital na Capital se infectou na semana retrasada e, ontem, o filho do ex-prefeito da cidade testou positivo para o vírus; Arujá, Poá e Suzano possuem um caso confirmado, cada.

Desde a última quinta-feira (19), conforme explicou o Condemat, existem novas formas de atendimento de pacientes suspeitos. Aqueles que apresentarem casos graves tiveram exames coletados para comprovação de contágio do vírus. Do total de suspeitos (669), 341 são considerados "graves" e aguardam exames. Até o levantamento da última segunda-feira (23), eram 288. Os pacientes onde os sintomas forem leves, não há coleta de amostras. Entre esses, há 263 na região.

No Alto Tietê, Itaquaquecetuba ainda é a cidade com mais suspeitos de coronavírus. O levantamento aponta 150 pacientes, onde 54 apresentam sintomas sérios e foram coletados exames para comprovar o vírus, outros 93 aparecem com casos leves e três foram descartados.

Mogi das Cruzes e Suzano possuem 136 pacientes com suspeita de Covid-19. Entretanto, Suzano aparece com 106 pessoas com agravamento nos sintomas de coronavírus, enquanto Mogi apresenta 69.

Ferraz de Vasconcelos, que confirmou um novo caso nesta segunda-feira, registra 79 pacientes com suspeita do vírus. São 31 em situação mais grave e outros 41 em situação mais leve. Arujá vem em seguida, com 53 suspeitos de Covid-19, onde 15 aguardam exames por apresentar sintomas mais graves e 35 têm sintomas mais leves.

Poá e Santa Isabel tem número semelhantes, com 44 e 45 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. Em Poá são 41 pessoas em estado mais grave e que aguardam exames, além de ter a confirmação de um caso positivo para o vírus. Santa Isabel possui 20 pacientes aguardando exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis aparecem com os menores índices. São 6, 3 e 17 casos suspeitos, respectivamente.

Condemat

O Condemat ainda abrange os municípios de Guarulhos e Santa Branca. Se considerar essas cidades no levantamento, o número de suspeitos salta para 1287. Guarulhos registra 10 casos confirmados da doença e 616 pacientes com suspeita do vírus. São 487 pessoas com sintomas sérios.

Santa Branca aparece com dois casos suspeitos, que já aguardam exames.