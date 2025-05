Alto Tietê registra 16 mortes por Covid-19 entre 2,1 mil casos positivos

O Alto Tietê registrou 2.144 casos e 16 mortes por Covid-19 em 2025. Há um esforço conjunto das cidades para manter o controle da epidemia, todas realizam ações preventivas como campanhas educativas, vacinação e vistorias. Em relação a dengue, os municípios receberam 3.838 notificações, sendo 2.564 casos positivos. Não houve nenhuma morte por essa doença até o momento.

Suzano registrou o segundo maior número de casos de dengue na região, contabilizando 261 confirmações. De acordo com a Prefeitura, as ações do Setor de Controle de Zoonoses são rotineiras e ocorrem o ano todo, elas envolvem visitas nas moradias para conscientização da população, bloqueio em locais com focos do mosquito transmissor, Avaliação de Densidade Larvária (ADL) para análise do nível de infestação e vacinação de crianças adolescentes de 10 a 14 anos.

Paralelamente, ocorreram 148 casos e 4 mortes por Covid-19 no município até o início desta semana. Para prevenir o vírus, a Administração realiza a vacinação contra a doença, que no momento está direcionada apenas às crianças menores de 5 anos em 3 Unidades Básicas de Saúde (UBS). São elas a UBS de Palmeiras, a UBS Prefeito Alberto Nunes Martins- CS II e a UBS Octacílio de Carvalho Schiavi.

Em Mogi das Cruzes 1.977 cidadãos foram notificados com suspeita de dengue, e destes, 193 tiveram diagnóstico confirmado para a doença. A cidade realiza mais de 10 ações para evitar a proliferação da doença, em destaque está a criação do “Zap Dengue”, uma ferramenta que pode ser acessada pelo WhatsApp (11) 99918-6070 para receber denúncias e esclarecer dúvidas sobre a doença, com informações sobre sintomas, cuidados de prevenção, localização dos postos de saúde mais próximos, telefones de contato e outras questões

Já em relação ao coronavírus, Mogi registrou 6 mortes, sendo o município com mais óbitos pelo vírus na região. São 215 casos até o momento e a Prefeitura busca vacinar os mogianos.

Desde o início de 2024, a imunização se tornou parte do "Calendário Nacional de Vacinação" como rotina para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Além disso, há a recomendação utilização de máscaras por sintomáticos respiratórios, principalmente em instituições de saúde, e higiene das mãos.

Ferraz de Vasconcelos contabilizou 121 diagnósticos de dengue em 2025. São realizadas ações preventivas para controle do Aedes aegypti como: visita e orientação aos imóveis do município, atendimento de denúncias específicas, atividades educativas nas escolas, bloqueio contra criadouros de segunda a sábado e vistorias aos pontos estratégicos.

A cidade também notificou 869 casos de covid até o momento. Estão sendo aplicadas vacinas, orientação e conscientização quanto aos cuidados.

Santa Isabel é o município com mais casos de Dengue no Alto Tietê, registrando 273 casos positivos para a doença. A Prefeitura informa que são realizadas rotinas de visitas casa a casa, averiguação de denúncias e palestras sobre o tema nas unidades de saúde para prevenir outras contaminações. Além disso, a cidade contabilizou 326 casos de Covid-19 no ano corrente, não havendo registros de óbitos.

Poá, por sua vez, registrou 149 casos de dengue até 22 de maio, com um pico em março (57 casos), mas sem óbitos. Para conter a doença, o município tem atuado por meio da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, com monitoramento, inspeções, bloqueio e busca de criadouros, além de palestras em escolas e empresas, e ações de conscientização com apoio de brigadistas. Também são realizadas ADLs e reuniões do Comitê Municipal de Prevenção das Arboviroses.

Quanto à Covid-19, foram registrados 48 casos e três mortes no mesmo período. A principal medida de prevenção adotada pelo município é a vacinação conforme os esquemas recomendados para os grupos de risco.

Já Itaquaquecetuba registrou 228 casos de dengue até o momento, sem nenhuma morte. Para combater a doença, a Prefeitura tem realizado vistorias e inspeções, especialmente nos locais com maior incidência, como forma de identificar e eliminar possíveis focos do mosquito transmissor.

Além disso, foram confirmados 192 casos de Covid-19, com 3 óbitos. De acordo com a Pasta, a cidade realiza vacinação dos grupos elegíveis conforme as orientações de saúde para prevenir casos mais graves e mortes.