Alto Tietê registra 18 novas mortes pelo coronavírus; Suzano aparece com 2 novos óbitos

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 6.182 possíveis infectados, onde 836 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 529,50% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de quarta.

Mogi lidera desde a semana passada o ranking de casos suspeitos. São 1.595 pacientes com suspeita do vírus, onde 265 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 1.433 suspeitos.

Itaquá, que sempre apresentou mais casos suspeitos, está em segundo, com 1.357 pacientes monitorados na cidade, sendo que 192 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 866 pacientes com suspeita do vírus, com 129 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de quarta eram 852 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 947 pacientes monitorados, onde 98 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 428 casos suspeitos, onde 101 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 359 suspeitos, onde 16 esperam por exames. No levantamento de quarta eram 331 pacientes monitorados.

Santa Isabel contabiliza 341 pacientes suspeitos, onde 12 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 84, 134 e 71 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta, os dados apontavam para 82, 128 e 71 suspeitos.