Alto Tietê registra 1ª morte por dengue em 2025; vacina é oferecida

Ferraz de Vasconcelos confirmou, nesta terça-feira (11), a primeira morte por dengue da região em 2025. De acordo com a Prefeitura de Ferraz, o óbito ocorreu em outubro.

O Alto Tietê registrou, neste ano, 2,4 mil confirmações para dengue, além de outros 844 casos em investigação e um caso grave em Suzano. Os dados são do painel de arboviroses do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde (Nies) do estado de São Paulo.

Com 476 confirmações, Ferraz de Vasconcelos é a cidade com o maior número de casos, seguida por Suzano (412), Itaquaquecetuba (336), Santa Isabel (321), Mogi das Cruzes (258), Biritiba Mirim (233), Poá (182), Arujá (116), Salesópolis (62) e Guararema (58).

Além disso, a região possui 844 casos em investigação, sendo 520 em Mogi, 193 em Ferraz, 58 em Arujá, 24 em Guararema, 19 em Itaquá, oito em Suzano e Biritiba, sete em Salesópolis, quatro em Santa Isabel e três em Poá.

Vacina

Segundo as prefeituras de Suzano, Mogi, Itaquá, Poá e Santa Isabel as vacinas estão disponíveis para adolescentes de 10 a 14 anos.

Em Suzano, o grupo prioritário pode se imunizar em qualquer um dos 24 postos de saúde da cidade. Em Mogi, está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde Familiar (USFs) e até às 18h nas unidades de horário estendido: Alto Ipiranga, Vila Suíssa, Santa Tereza, Ponte Grande, Vila Natal e USF Nova Jundiapeba. Em Poá, o imunizante é encontrado em todas as UBSs da cidade.

Ações

Diante do cenário pré-endêmico e da proximidade do verão, quando as temperaturas aumentam, as administrações municipais reforçam ações de combate à dengue.

Em Suzano, a Divisão de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Suzano, com o apoio de Agentes Comunitários de Saúde (ACSs), está realizando atividades de prevenção.

As ações incluem vistorias de quintais, orientações sobre a eliminação de criadouros e distribuição de material informativo.

Em Mogi, a prefeitura esclarece que, além das ações rotineiras e dos trabalhos de Avaliação de Densidade Larvária (ADL), também está sendo usada a tecnologia de drones para mapeamento e aplicação de larvicidas em áreas de difícil acesso e de grandes dimensões. Há ainda o Zap Dengue, ferramenta de WhatsApp pelo número (11) 99918-6070, que recebe e leva informações aos munícipes.

A Prefeitura de Poá destacou algumas ações importantes realizadas, como localização de residências dos casos suspeitos; identificação no mapa dos locais prováveis de infecção; reorganização da distribuição dos agentes de campo; participação ativa das Salas de Situação Regionais e do Comitê de Mobilização das Arboviroses Municipal; manutenção da regularidade do controle dos imóveis de risco; atendimento a demandas de munícipes; visitas e palestras nas escolas municipais; realização da Avaliação de Densidade Larvária; entre outras.

Além disso, a administração municipal informou que, nas próximas semanas, serão instaladas armadilhas disseminadoras de inseticidas (EDL) que são impregnadas com inseticidas onde a fêmea do Aedes Aegypti transporta este para outros criadouros.

Em Santa Isabel, a administração municipal esclareceu que as Unidades de Atenção Primária à Saúde e Agentes de Combate à Endemias realizarão ações de orientação nas casas, ruas e salas de espera.

Já em Itaquá, a Prefeitura esclarece que são realizadas ações contínuas de combate, como visitas domiciliares, eliminação de criadouros e orientações à população. Além disso, a Secretaria de Saúde reforça o compromisso com a prevenção da dengue por meio do Dia D de Combate à Dengue no dia 29 deste mês, com atividades educativas e de conscientização em dois pontos do município: no Largo da Vila São Carlos, durante a feira livre, e na praça Padre João Álvares, ambos das 8h às 14h.