Alto Tietê registra 23 mortes por coronavírus em dois dias; somente em Mogi foram 9 óbitos

O Alto Tietê registrou 23 mortes por coronavírus somente nesse final de semana. Os novos óbitos estão registrados em Arujá (1), Ferraz de Vasconcelos (2), Itaquaquecetuba (5), Mogi das Cruzes (9), Poá (2), Salesópolis (1), Santa Isabel (1) e Suzano (2). No total, a região registra 150 mortes pelo novo vírus.

O total de casos de vítimas fatais estão divididos entre Arujá (7), Ferraz (19), Guararema (2), Itaquá (35), Mogi (36), Poá (13), Salesópolis (2), Santa Isabel (10) e Suzano (26).

Apenas Biritiba-Mirim não tem registros de vítimas fatais.

Sobre as novas notificações de casos positivos, a região registra crescimento de 115 novos infectados. No levantamento da última sexta-feira eram 1.350 e nessa segunda o número aponta para 1.465 contaminados.

Os casos de infectados estão divididos entre Arujá (120), Biritiba (21), Ferraz (180), Guararema (19), Itaquá (287), Mogi (402), Poá (97), Salesópolis (7), Santa Isabel (57) e Suzano (275).

Recuperados

O Condemat também divulga o número de pacientes recuperados da doença. São 738 pessoas na região que se contaminaram pelo vírus e se recuperaram. Número cresceu 175,40% comparado aos dados de sexta-feira.

Números estão divididos entre Arujá (64), Biritiba (12), Ferraz (35), Guararema (13), Itaquá (151), Mogi (272), Poá (23), Salesópolis (2), Santa Isabel (41) e Suzano (125).

Casos positivos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 5.514 possíveis infectados, onde 723 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 452,45% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de sexta.

Mogi lidera desde a semana passada o ranking de casos suspeitos. São 1.387 pacientes com suspeita do vírus, onde 213 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 1.366 suspeitos.

Itaquá, que sempre apresentou mais casos suspeitos, está em segundo, com 1.226 pacientes monitorados na cidade, sendo que 162 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 817 pacientes com suspeita do vírus. A cidade é a quarta na região. No levantamento de sexta, eram 754 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 854 pacientes monitorados, onde 80 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 377 casos suspeitos, onde 91 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 296 suspeitos, onde 8 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 310 pacientes suspeitos, onde 11 esperam por exames. No levantamento de sexta eram 285 pacientes monitorados.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 78, 102 e 67 casos suspeitos, respectivamente. No levantamento de sexta, os dados apontavam para 70, 99 e 57 suspeitos.