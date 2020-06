Alto Tietê registra 23 novos óbitos em três dias; Ferraz e Arujá vão receber novos respiradores

O Alto Tietê registrou, nos ultimos três dias, 23 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus e 239 novos infectados. O total de vítimas fatais na região chega a 507 e de contaminados soma 5.054. As novas vítimas estão separadas entre Arujá (3), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (1), Guararema (2), Mogi das Cruzes (12), Poá (1), Santa Isabel (1) e Suzano (1).

As prefeituras de Arujá e Ferraz de Vasconcelos receberão novos respiradores nesta semana, segundo informou o Condemat. O Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho de Ferraz vai receber 15 respiradores e para Arujá serão destinados mais 3.

Sobre o total de mortes registradas, Mogi ainda lidera, com 128 óbitos e Salesópolis segue em último, com apenas três. As vitimas fatais estão separadas entre: Arujá (31), Biritiba-Mirim (7), Ferraz de Vasconcelos (67), Guararema (15), Itaquá (100), Mogi (128), Poá (42), Salesópolis (3), Santa Isabel (33) e Suzano (81).

Casos confirmados

Sobre os casos confirmados da doença, o Alto Tietê chegou a marca de 5.054 contaminados, onde 239 foram registrados nos últimos três.

Mogi também lidera entre os casos positivos e Salesópolis figura em último, assim como no número de mortes.

O total de contaminados está dividido entre Arujá (349), Biritiba-Mirim (60), Ferraz de Vasconcelos (566), Guararema (100), Itaquá (735), Mogi (1.488), Poá (375), Salesópolis (29), Santa Isabel (236) e Suzano (1.116).

Casos recuperados

Sobre os casos recuperados da doença, Mogi possui o maior índice, enquanto Salesópolis o menor. O total de recuperados está divididos entre Arujá (263), Biritiba-Mirim (38), Ferraz (194), Guararema (43), Itaquá (287), Mogi (949), Poá (84), Salesópolis (19), Santa Isabel (180) e Suzano (830).

Casos suspeitos

Se tratando de casos suspeitos, o Alto Tietê registra 16.463 possíveis infectados, onde 1.893 aguardam por exames médicos por apresentarem sintomas mais graves. Aumento de 1077% nos números de casos suspeitos comparado aos dados de sexta-feira.

Mogi lidera com 6.374 pacientes com suspeita do vírus, onde 999 esperam por exames por apresentarem sintomas mais graves. No último levantamento eram 6.080 suspeitos.

Itaquá está em segundo, com 2.526 pacientes monitorados na cidade, sendo que 357apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Suzano aparece com 1.932 pacientes com suspeita do vírus, com 71 em situação mais grave. A cidade é a quarta na região. No levantamento de sexta-feira eram 1.836 casos.

Ferraz de Vasconcelos aparece em terceiro no Alto Tietê. São 2.196 pacientes monitorados, onde 189 pacientes com sintomas mais graves.

Poá aparece com 1.088 casos suspeitos, onde 136 são casos mais graves e aguardam por exames

Arujá vem na sequência, com 772 suspeitos, onde 10 esperam por exames.

Santa Isabel contabiliza 800 pacientes suspeitos, onde 49 esperam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 191, 458 e 126 casos suspeitos, respectivamente.